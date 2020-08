IL PD & ZINGA! PIEGATO A NOVANTA GRADI VERSO LA SETTA 5 STRONZI

Il Pd taglia i parlamentari ma scopre che è un guaio. Zingaretti non farà inversione a U sul referendum. Ma nel partito monta l’insofferenza per l’altra gamba dell’accordo con M5s che stenta a decollare ovvero la legge elettorale.

“La posizione del Pd sul referendum che taglia i parlamentari per ora è sì”. Dall’area di Nicola Zingaretti filtrano poche parole, agganciate alle “dichiarazioni che lasciano ben sperare” pronunciate da Luigi Di Maio sul fatto che la legge elettorale si farà e che sarà “rappresentativa al massimo”. “La nostra posizione sul referendum non cambia – conferma Roberta Pinotti, ex ministro della Difesa e responsabile Riforme nella segreteria Dem – Ma premere sui tempi di una legge elettorale in senso proporzionale non è un’impuntatura: a settembre, se la consultazione passa, ci sarà un importante taglio dei parlamentari che porrà un problema di democrazia e di rappresentanza dei territori. A parte il fatto che sulla legge elettorale c’era un accordo sottoscritto da tutte le forze di maggioranza, e in politica pacta sunt servanda, la preoccupazione del Pd è seria e corretta”.

“La posizione del Pd sul referendum che taglia i parlamentari PER ORA è sì” dopo aver votato tre volte no durante i passaggi parlamentari: voglio proprio vedere come farà lo Zinga a uscirne, se non contando sul silenzio totale dei “giornaloni” sull’argomento,ma perché il PD visto che con Zingaretti non conta nulla nel governo non se ne va in ferie e lascia governare questi fenomeni dei grillini???? è veramente sconcertante come questa dirigenza del PD non abbia un minimo di nerbo..non sappiano giocare nè a poker nè a scacchi…nè a risiko…non sappiano proprio fare nulla se non i compagni di strada di 4 cialtroni compagni di Di Maio e gli altri!!!

Il miglior alleato della destra fascista è sempre il PD…Con la riduzione dei parlamentari e l’attuale legge elettorale (destinata a restare tale in eterno), la sinistra potrà tornare al governo sono nel QUARTO millennio.Se potete farlo, fuggite da questa gabbia di fascisti. Fuggite prima che vi mangino vivi.

