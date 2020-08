Il presidente benefattore ha sempre detto di non sapere nulla, ma ora sembra che a sua insaputa abbia anche evaso l’euro tassa. Dal Papeete nessun commento?

Vuoi vedere che tra tutte queste banche, fiduciarie, trust e imbrogli vari, finiscono per saltare fuori anche altri 49 milioni oltre quelli di Fontana?

“La società alle Bahamas di Fontana fatta per evadere il fisco” Il tributarista Sebastiano Stufano spiega a Repubblica perché il governatore ha aperto un secondo conto ai Caraibi, oltre a quello della mamma. “Fontana non poteva essere all’oscuro”

“Quello alle Bahamas non era un trust, ma una società commerciale fantasma. Creata col solo scopo di evitare di pagare, sul conto svizzero, l’ “euro-ritenuta”, l’imposta al 15 per cento sui capitali degli italiani detenuti nelle banche elvetiche”. Repubblica ha intervistato il tributarista Sebastiano Stufano, uno dei maggiori esperti del settore, il quale ha spiegato per filo e per segno perché il governatore abbia aperto un secondo conto ai Caraibi, oltre a quello della mamma. E soprattutto perché sarebbe stato impossibile non saperlo.

OK: Spetta alla Magistratura decidere l’esistenza o meno di reati, ma è chiaro che a livello politico il presidente volpino ha perso la faccia affermando di non sapere nulla, neanche della società creata per evadere l’eurotassa.

Qui alcuni si chiedono dove sta il reato: sta nell’essere amministratore di una regione, il che dovrebbe essere una carica che dovrebbe ricoprire una persona di specchiata onestà, ma guarda caso quella persona per evadere il fisco, si porta i capitali alle Bahamas.Chi evade il fisco ruba allo stato.Lo stato dal fisco ricava ciò che serve per i servizi dei cittadini:Sanità, scuola…Al Capone si fece 30 anni di galera, non per mafia ma per aver evaso il fisco,provate ad evadere il fisco negli USA e vedrete che condanne!

Anche se Fontana non ha commesso nessun reato, rimane il fatto che ha soldi nei paradisi fiscali. Una persona che rappresenta le istituzioni non deve avere soldi all’ estero.Che fiducia ha nel nostro Paese il Fontana se porta i suoi risparmi all’estero. Come possiamo noi fidarci di chi non si fida delle nostre istituzioni.Sicuramente non farà mai nulla contro chi esporta denari all’estero. Questo vale per tutti coloro che rappresentano le istituzioni,anche un semplice funzionario non dovrebbe farlo ,e se lo fa deve essere mandato a casa, perché la fiducia è importante, e se permettiamo questo il nostro non sarà mai un Paese onesto..

In politica il problema non è il reato, ma agire secondo morale ed etica. E non coprire di bugie un comportamento che, appunto, può non essere reato, ma evidentemente non è consono a chi deve governare onestamente. Questo credo sia chiaro. Se poi ci si vuole nascondere dietro ad un dito, faccia pure.

Godetevi il successo, godete finché dura, che il pubblico è ammaestrato e non vi fa paura e andate chissà dove per non pagar le tasse col ghigno e l’ ignoranza dei primi della classe… Facciamola finita, venite tutti avanti nuovi protagonisti, politici rampanti,venite portaborse, ruffiani e mezze calze, feroci conduttori di trasmissioni false che avete spesso fatto del qualunquismo un arte, coraggio liberisti, buttate giù le carte

tanto ci sarà sempre chi pagherà le spese in questo benedetto, assurdo bel paese.

Molti italiani sostengono quei politici che combattono con tutti i mezzi, molto spesso illeciti come quelli usati dal loro comandante Salvini l’immigrazione di disgraziati che fuggono dalle guerre e dalle torture ma sono pronti ad assolverli quando questi campioni compiono illeciti finanziari gravi, simili a furti, a danno dei loro connazionali onesti, non per necessità ma per incrementare ulteriormente la loro ricchezza spesso immeritata. Papeete, Papeteeeeee

Il presidente benefattore ha sempre detto di non sapere nulla, ma ora sembra che a sua insaputa abbia anche evaso l’euro tassa. Dal Papeete nessun commento? ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo