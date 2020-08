Il Direttore Mieli, che stimo tanto, e’ intervenuto, anche social, per esprimere il suo dissenso sulla decisione di Renzi di votare favorevolmente all’autorizzazione a procedere contro il Ministro Salvini. Ecco il mio punto di vista. Io colgo benevolmente questa occasione per fare emergere, con la auspicata chiarezza, il limite di di ogni Parlamentare di poter continuare a fare politica senza essere costretto a dover conoscere profondamente i tratti salienti della disciplina sottesa al caso di specie e dettata da quella Carta, ai più sconosciuta, che si chiama Costituzione italiana. Ebbene. Se la Magistratura italiana notifica alla Camera del Senato (Camera di appartenenza del Ministro indagato ed anche Camera comunque competente se il Ministro inquisito, e non e’ il nostro caso essendo Salvini un Senatore, non fosse un Parlamentare) una richiesta di AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE PER CRIMINI COMMESSI DAL MINISTRO nell’ambito dell’esercizio delle sue funzioni ( EX ART. 96 COST ) il Senato E’ OBBLIGATO AD ESPRIMERSI SOLO ED UNICAMENTE SU UN QUESITO CHE E’ QUESTO: “IL MINISTRO HA AGITO PER UN INTERESSE PUBBLICO O PER SALVAGUARDARE UN PRINCIPIO COSTITUZIONALE, OPPURE NO”?

Quindi capite bene come la Magistratura ha dalla sua uno strumento potentissimo di intrusione nella sfera dell’Autonomia Legislativa, intendo nella sfera politica come ovvio. E cosa possono fare i Parlamentari chiamati al voto (i Senatori nel caso in scrutinio) chiamati ad esprimersi? Delle due l’una: o ignorare la Costituzione e votare in modo negativo per l’autorizzazione con conclusioni sul voto dato sconclusionate e bislacche, oppure indagare, ab torto collo, coscienziosamente e professionalmente se l’interesse pubblico o il principio costituzionale esista o no!

SE LA MAGISTRATURA FOSSE STATA…. DICIAMO DISTRATTA E AVESSE MOTIVATO DIVERSAMENTE LA SUA RICHIESTA DI AGIRE CONTRO SALVINI EC ART.68 COST., RENZI AVREBBE VOTATO A FAVORE DI SALVINI PERCHE IL QUESITO SAREBBE STATO SULLA ESISTENZA O MENO DEL FUMUS PERSECUTIONIS. E SAREBBE CAMBIATO TUTTO SULLA BASE DELLE AVVILENTI, ASSURDE INTERCETTAZIONI PUBBLICATE DI ALCUNI MAGISTRATI CHE INTENDEVANO AGIRE INSPIEGABILMENTE CONTRO E NEI CONFRONTI DI SALVINI. ECCO ALLORA SPIEGATO IL RUOLO DI SOSTITUTO POTERE POLITICO A CUI PARTE DELLA MAGISTRATURA AMBISCE A RICOPRIRE.

Renzi ha scelto di essere formalmente e pedissequamente ligio alla Costituzione ( a suo danno dico io) e ha detto l’ovvio rispondendo a quella domanda IMPOSTA dalla Magistratura: e quindi si e’ dovuto ammettere che Salvini agiva da politico sovranista e demagogico poiché e’ incontroversa l’assenza di ogni altra nobile motivazione che potesse giustificarlo e scriminarlo!

Quindi, se un Parlamentare non sa distinguere la disciplina dettata dal 96 Cost. da quella diversa dettata invece dal diverso art. 68 Cost., come puo’ intervenire al Senato per esprimere il suo parere. Ronzulli, per esempio, Senatrice di Forza Italia, pretendeva un voto contrario all’autorizzazione ma oltre ad urlare nell’aula di Palazzo Madama altro non poteva ne’ riusciva a fare. Ecco quindi la differenza che corre tra politici studiosi e preparati e massaie mandate nell’emiciclo solo per essere ringraziate, premiate, beatificate dopo, magari, aver compiuto qualche percorso non proprio virtuoso in qualche ricca residenza milanese. Chi vuol intendere, INTENDA!

Tornando a Mieli. Caro Mieli, seppure le tue critiche circa il concorso politico del Governo e dei suoi membri e capi nell’ambito delle scelte compiute dal Ministro e riversatesi in atti tali da sfociare in un presunto sequestro della Nave Open Arms, siano fondate, vere, obiettive e sicure, ciò nonostante mi pare che Lei non abbia ancora fatto caso ne’ attenzione al piccolo particolare che si votava sul quesito voluto e scritto dalla Magistratura che ha inteso richiedere e voler agire sulla salute di un Capro espiatorio che ha individuato proprio nello sfigato di Salvini e basta, salvando o ignorando scientemente tutti gli altri correi di governo. Forse, allora, Caro Dr Mieli, dovrebbe certamente risentirsi il passaggio del discorso di Renzi laddove Egli denuncia, come MAI FATTO DA ALTRI PARLAMENTARI COTARDI E PAUROSI, L’ESISTENZA DI UN ELEFANTE DENTRO UNA STANZA! L’ELEFANTE DELLA MAGISTRATURA INTENDEVA IL SEN. RENZI SE NON SI FOSSE ANCORA CAPITO.

L’ITALIA VA RIFORMATA. PECCATO, CARI ITALIANI, AVETE AVUTO E PERDUTO L’OCCASIONE DATAVI NEL 2016. ORA, TANTO, BISOGNA ASPETTARE COME MINIMO ALTRI 20 ANNI ALMENO CON TANTI AUGURI A VOI E ALL’ AMATISSIMO PROF (dei miei stivali) dal nome altisonante di Gustavo Zagrebelsky.

