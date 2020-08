Ma è solo un dannato ponte! I simboli sono altro, se un paese continua a parlare unn ponte come qualcosa di ua cosa ultraterrena siamo messi male, molto male

Renzo Piano: “Vorrei che il ponte fosse amato, è figlio di una tragedia terribile”

L’architetto star racconta al Corriere il “grande cantiere, professionale e umano” che ha portato alla realizzazione del nuovo viadotto. “Tutta Italia ha bisogno di un lavoro di ricucitura e rammendo, sarebbe ossigeno direttamente in vena al nostro Paese” “Questo ponte più che un miracolo è figlio di una tragedia terribile, ed è il risultato di un lavoro senza sosta in un cantiere dove c’è stata grande collaborazione e alta competenza”. Lo dice, intervistato dal Corriere della Sera, Renzo Piano, progettista del nuovo Ponte di Genova. “Chi ha lavorato qua – osserva – si è sentito toccato da un compito speciale, si doveva ricucire una grande ferita e rimettere in connessione due parti di città: ne è nato un grande cantiere, professionale e umano”. “Un ponte – sottolinea l’architetto genovese – non deve crollare, quando succede è un dramma per tutti, è un legame che si spezza nell’immaginario collettivo. Qui ci sono state 43 vittime, centinaia di sfollati, Genova tagliata in due. Terribile”.

“Bisogna – afferma Piano – dare un significato a quello che si fa, anche se nessuna delle opere fatte dall’uomo è destinata a durare così a lungo. Certe cose possono durare solo se sono amate, accudite, oggetto di affetto. Soltanto così si può resistere nel tempo. Io vorrei che questo ponte fosse amato”. “Tutta l’Italia – spiega – ha bisogno di un lavoro di ricucitura e di rammendo per strade, ferrovie, scuole, ponti, ospedali. Servono rammendi idrogeologici, sismici, riforestazione, manutenzione. Un grande progetto come questo sarebbe ossigeno direttamente in vena al nostro Paese, meraviglioso e trascurato”.

Piano ama il suo lavoro. Penso sia comprensibile l’enfasi e il trasporto che mette nel descriverlo.”Vorrei che il ponte fosse amato, è figlio di una tragedia terribile” Questa frase mi ha fatto rabbrividire . Ma è solo un dannato ponte! I simboli sono altro, se un paese continua a parlare un ponte come qualcosa di una cosa ultraterrena siamo messi male, molto male.

