Ponte di Genova, che poca voglia di fare festa.Dopo due anni s’inaugura il Ponte. Soddisfatti ma amareggiati, sfollati e familiari delle vittime non ci saranno: “Bastava il taglio del nastro, sono morte 43 persone”. Genova rifiuta lo spettacolo, anche perché è ancora una città bloccata

Forse c’era voglia di festeggiare quando il giorno dei funerali grillini e leghisti organizzarono in chiesa la clack contro il PD con i parenti avvolti nel dolore? Dimostra anche un’altra cosa: che non sono le capacità tecniche e organizzative a mancare, ma la burocrazia demenziale a ucciderci. Per i burocrati della PA vale la massima di Moretti: mi si nota di più se vengo o non vengo? A questo giro sono riusciti a non farli venire. Ma prima che si ripeta un giro così favorevole temo che ne passerà di tempo.

Sì, vero, alla fine è solo un ponte sulla cui tragica caduta in tanti hanno cantato gloria a se stessi e vituperato altri, la Politica ci ha sguazzato, qualcuno ci si è arricchito e purtroppo la sventura ha lasciato 43 vittime. Ora inauguriamolo ma poi direi basta. E’ stato ridato velocemente alla viabilità di Genova e adesso, nonostante il cordoglio, direi basta anche a certi mugugni di chi, pur avendo avuto danni del resto ben indennizzati, continua a tirarsela nella parte della vittima a vita natural durante. E’ vero, gran brutta disgrazia ma del resto sta nelle cose della vita che le disgrazie accadano e che dopo un po’ le si superino.

Oggi se non ho capito male il primo a passare sul ponte sarà Sergio. E’ il presidente della repubblica, è comprensibile che sia lui il primo a passare.Però…è anche uno che non ha mosso foglia per questo ponte, se non sbaglio. Per me i primi a passare sul ponte, posto che ciò gradisse a loro, dovrebbero essere i parenti delle vittime di questa tragedia assurda, fin anche stupida, tanto era annunciata. E mi sembra ci sia poco da festeggiare. Come non avrebbero dovuto a mio avviso fare la festa di Ferragosto a Cortina i benetton, all’indomani del crollo del ponte con successiva strage. Liberi di farla, ma di buon gusto davvero non ne hanno avuto, i benetton. La mia personale “sentenza” da “Cittadino Italiano Qualunque” è che i benetton abbiano una parte di colpa per ciò che è avvenuto. Non tutta, credo, ma una parte si. E’ troppo evidente. Non occorre attendere, in questo caso, la sentenza del giudice. Attendo sempre le sentenze dei giudici per dare la “mia” sentenza, ma in questo caso l’evidenza c’è tutta. Mah. Musica, frecce tricolori , e il presidente che passa per primo…. non mi piace.

OK POCA VOGLIA DI FARE FESTA MA E UN PONTE CHE EMOZIONA !!! Spero che facciano al più presto anche quello nello stretto di Messina per la rinasciuta del sud…ma con questi politici c'è poco da sperare…

