Perché Renzi, perché Italia Viva

Voglio scrivere due righe che dedico a diversi amici che a volte fanno un po di ironia, ma finché è garbata, va bene. Io sono Renziano, ma lo sono da prima di Renzi. Ho cominciato a seguire il ragazzo di Rignano quando era ancora sindaco di Firenze, mi piaceva quel l’aria un po sbruffona, un po bricconcella, mentre girava per la sua città in bicicletta, e ho cominciato a seguire i suoi passi, i suoi percorsi, scoprendo che le sue idee assomigliavano alle mie, Matteo è un inguaribile sognatore, ma solo chi sogna ha l’ostinazione giusta per raggiungere obiettivi. Ne ho seguito la crescita politica, nel bene e nel male, mi è sempre piaciuta la sua idea di sinistra riformista che guarda al futuro, che sa camminare al passo con i tempi.

Ho scoperto giorno per giorno anche la grande cultura del ragazzo, io non so come faccia, ma è sempre aggiornato su tutto, parla a braccio e non gli sfugge niente, nemmeno le virgole. Quando Valter Veltroni al lingotto diede vita al Pd, includendo la sinistra di area DC e di centro con le aree di sinistra pensando di dare vita ad un soggetto a indicare un’identità che si definisce come la più grande conquista del novecento: la coscienza che le comunità umane possono esistere e convivere solo con la libertà individuale e collettiva, con la piena libertà delle idee e la libertà di intraprendere. Con la libertà intrecciata alla giustizia sociale e all’irrinunciabile tensione all’uguaglianza degli individui, che oggi vuol dire garanzia delle stesse opportunità per ognuno ( stralcio del discorso di Veltroni) , ho pensato che era il partito a misura di Matteo Renzi. Ma se furono disattese le aspettative di Veltroni, cominciò la sofferta ascesa di Matteo, con già, più o meno velati, i malumori di una certa sinistra conservatrice e con la presunzione per altro smentita oggi dai fatti, di essere gli unici detentori ed eredi della sinistra nata con il PCI.

Renzi ha subito di tutto, ma serrando i denti è andato avanti, ogni volta che è caduto si è rialzato, sempre con più forza e convinzione nei suoi ideali, sempre con il sorriso, senza mai scivolare nel qualunquismo opportunistico. Oggi con Italia Vjva il sogno di un paese più giusto, più equo, più all’avanguardia nel lavoro e nel recupero economico dopo le macerie lasciate dalla pandemia ( e non è finita ) riprende vigore.

Un vincitore è semplicemente

un sognatore che non si è mai arreso, ( Nelson Mandela).

Io non ho colpa se Matteo Renzi la pensa come me, e mi piace continuare a sognare con lui che è possibile un’altra strada.

E a chi crede ancora che con Renzi si aveva timore di un uomo solo al comando, quando invece era ed è solo un decisionista a cui non piace perdere tempo, menando il can per l’aria, beh amici, mi sembra che di uomini soli al comando oggi ve ne siano, spero ve ne siate accorti . Quando un partito Pd, fa per anni la guerra al suo segretario, quando gli impedisce di parlare, non è un partito democratico, quando ancora oggi ironizza e lo vorrebbe zittire, non c’è niente di democratico ne di ciò che auspicava Veltroni, beh io non ci sto, non mi rappresenta più da tempo.

Renzi e Italia Viva, punto!

