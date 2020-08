Renzi, Machiavellico

Non pretendo che il presente sia sempre eroico ma, se è drammaticamente noioso e totalmente privo di luce, l’attenzione si appanna, l’intelligenza arranca e la tentazione del sonno si ingigantisce. Infine, a quel presente, siamo assenti noi. Tutti gli editoriali che sono pubblicati in queste settimane sembrano rimasticature. Riflessioni su argomenti minimi. Cronache di personaggi privi di spessore, comparse in una commedia dell’arte.

Se qualcuno governasse, le sue azioni sarebbero comunque degne di analisi, perché da esse dipendono le sorti della nazione. Ma in Italia nessuno governa. Nel globo terracqueo infuriano la tempesta della pandemia e il dramma della recessione e la nostra plancia di comando è deserta. L’Italia ha come capitano l’abbrivio e l’abbrivio non è una rotta: è il ricordo di una rotta. Coloro che dovrebbero intravvedere una strategia per il futuro si occupano soltanto del galleggiamento. Per Dante gli ignavi meritavano di essere duramente puniti, nell’Italia attuale hanno invece un lauto stipendio e la promessa di una pensione da parlamentari. Le sole cose cui tengono.

In questo panorama spicca Matteo Renzi che, sempre ricordando Dante, sopra gli altri “come aquila vola”. Del resto, per volare come un’aquila non ci vuole molto, se i passeri si chiamano Conte, Zingaretti, Crimi Di Maio. Per non citare il Salvini o la Meloni. O se in televisione compaiono gli occhiali di Toninelli, senza niente dietro. Questo per dire che Renzi è intelligente mentre gli altri sembrano torpidi, è eloquente mentre gli altri sono fumosi, è coraggioso, mentre gli altri sono pavidi. È un politico, mentre gli altri sembrano passeggeri che hanno sbagliato treno.

Purtroppo, Renzi riesce a spiccare, ma non in negativo. Gli altri hanno la scusa della loro mediocrità, lui invece, malgrado venga denigrato appena apre bocca ha le sue qualità, capisce la politica e, per un uomo che ne ha fatto la sua vocazione, è positivi per lui ma sopratutto per l’ITALIA. In materia di politica. Pure se la maggior parte del tempo lo si denigrato e volutamente frainteso.

Cinque secoli dopo abbiamo ancora tutto da imparare da Niccolò Machiavelli. Questi non era affatto un uomo immorale come veniva dipinto: Si è limitato ad esplicitare le regole della politica, partendo dall’esperienza concreta. Dunque non gli importava che si fosse buoni o cattivi, ma che si fosse efficaci o inefficaci, adeguati o inadeguati, vincenti o perdenti. Se, in un dato momento storico, avesse sempre prevalso il più buono. Machiavelli avrebbe insegnato come essere superiormente buoni. E se ha lodato il duca Valentino non è perché lo trovasse apprezzabile, ma perché, in un mondo di spietati assassini, era l’assassino più spietato di tutti. Era soltanto una questione di metodo.

Un ottimo esempio riguarda la virtù.

