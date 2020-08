Anche la legge elettorale non prima di settembre (e incombe il premio di maggioranza).Iv con ragione piccona qualunque tipo di intesa sul proporzionale, Bettini e Di Maio lo difendono. I dubbi M5s che i Dem puntino a un’alleanza organica.

Paura della democrazia? i francesi danno un potere quasi illimitato ad uno eletto col 23% ma almeno hanno un governo stabile, che spregio…..meglio così? con un Renzi al 2% che tiene per la corna tutto il paese! evitando una deriva dittatoriale.

Maggioritario con collegi uninominali per costringere i partiti a candidare persone legate al territorio, con una faccia e una reputazione da difendere, non gli sconosciuti nominati dai partiti. Questa la soluzione migliore per i cittadini ma la peggiore per i loro interessi, dunque senza speranza.

La domanda tragica è : un Paese che non ha una legge elettorale stabile,che Paese è? Perchè abbiamo avuto,caso unico al mondo, 68 governi in 73 anni ? Roba da Paese appena decolonizzato,che non sa che fare e dove andare,Poi si dice che non riesce a crescere,ci credo !!!!!! Unica soluzione è la elezione diretta del Premier ( altro che pescato dal nulla,all’ultimo momento,com’è accaduto in questa strana legislatura),ma pochi lo capiscono.In Gran Bretagna votano da 300 anni con le stesse regole, collegi uninominali dove viene eletto chi prende più voti. Da noi invece si vota all’ingrosso una lista prefabbricata dai capi partito e poi si nomina capo del governo uno non eletto in parlamento. E la chiamano sovranità popolare.

TUTTO A SETTEMBRE OK IL GOVERNO VA A CASA. PERCHÉ LA DEMOCRAZIA SECONDO QUESTI SCAPPATI DI CASA La Democrazia è quel sistema ripugnante dove il popolo viene preso a calci dal POPOLO su mandato del popolo” Carmelo Bene ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo