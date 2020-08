E PERICOLOSO PER L’ITALIA VOTARE PER (il taglio dei parlamentari) SENZA RIFORMA COSTITUZIONALE. NON PERCHÉ E SENZA LEGGE ELETTORALE APPROPRIATA!

Zingaretti: “Pericoloso il taglio dei parlamentari senza legge elettorale” In una nota il segretario dà voce all’insofferenza del Pd per lo stallo sulla legge elettorale. L’appello ai 5 Stelle: “Si arrivi a un voto entro il 20 settembre”

“Votare a favore del referendum sul taglio ai parlamentari senza una nuova legge elettorale” è pericoloso. Quindi “rinnovo l’appello a tutti gli alleati a fare di tutto affinché, a partire dal testo condiviso dalla maggioranza, si arrivi entro il 20 settembre a un pronunciamento di almeno un ramo del Parlamento”. Così, in una nota, il segretario Pd Nicola Zingaretti dà voce all’insofferenza del suo partito per l’altra gamba dell’accordo con M5s che stenta a decollare, ovvero la legge elettorale, come segnalato ieri da HuffPost. “Le preoccupazioni espresse da molte personalità, in ultimo da Bartolomeo Sorge, sul pericolo di votare a favore del referendum sul taglio ai parlamentari senza una nuova legge elettorale, sono fondate e sono anche le nostre”, scrive Zingaretti.

E se ne accorge adesso? Persino un bradipo ha riflessi più rapidi,e poi in che senso pressa i renziani? minaccia una crisi di governo per la legge elettorale? se a Renzi non conviene la nuova legge, non la appoggerà mai. inutile sbraitare.

E’ la solita retorica populista dei 5 stelle. Si risparmiano quattro soldi, ma il Parlamento perde di rappresentatività, i collegi elettorali diventeranno ancora più grandi e le spese per sostenere la campagna elettorale saliranno alle stelle per ogni candidato. Così solo i ricchi si potranno permettere di fare politica. In realtà in rapporto alla popolazione in Italia il numero dei parlamentari è in linea con i parlamenti dei maggiori paesi europei. Se volete davvero risparmiare cancellate una delle due Camere.

Qualunque tentativo di cambiare i meccanismi della democrazia italiana (numero dei parlamentari, legge elettorale, etc.) grazie ad un accordo con i pentadementi è un SUICIDIO.

Non solo i pentadementi tirano dall’altra parte (cioè a DESTRA), cosa che sarebbe anche comprensibile, ma e soprattutto! – non hanno la minima idea di cosa stiano facendo.

Quando un pentademente si lascia andare ad un monologo interiore, si guarda alle spalle perché è convinto che sia un’altra persona a parlare dentro la sua testa! Una persona malvagia che lo vuole irretire. Non si può ragionare con simili schizzati.

Se il PD ha ancora testa per capire, deve solo puntare i piedi per mantenere le cose come stanno fino a quando non sarà possibile organizzare una maggioranza di governo di gente *sana* e *responsabile* (cosa che non succederà prima di molti anni…).

Zingaretti, il tuo PD (assieme alle altre sinistre governiste) contrastava giustamente sino a ieri un taglio dei parlamentari fatto demagogicamente e slegato da una coerente riforma costituzionale. Poi, per far nascere il governicchio Conte 2,. ha sbracato vergognosamente davanti agli analfabeti del M5S. Ora anche un eventuale parziale voto su una (necessaria) legge proporzionale con sbarramento non basterà e molti democratici- dentro e fuori del PD- voteranno NO il 20 settembre.

P.S. se vuoi rileggi le proposte di riforma avanzate dal Comitato per la difesa della Costituzione durante la vergognosa campagna referendaria del 2016 che ha sconfitto il tentativo renziano di riformare l’aitalia. C’è anche il possibile taglio ma accanto al superamento del bicameralismo paritario (mantenendo l’elettività del senato) e alla riforma coerente dei regolamenti delle due camere. Zingaretti, basta annaspare.

E PERICOLOSO PER L'ITALIA VOTARE PER (il taglio dei parlamentari) SENZA RIFORMA COSTITUZIONALE. NON PERCHÉ E SENZA LEGGE ELETTORALE APPROPRIATA!

