Il taglio dei parlamentari è solo fumo negli occhi. Segno dei tempi oscuri e folli che siamo chiamati a vivere.

Il taglio dei parlamentari piace a chi vuole sostituire le Camere con Rousseau.

“La posizione del Pd sul referendum è un pasticcio, questa riforma nata solo per strizzare l’occhio alla demagogia antipolitica e antiparlamentare andava fermata prima”. Tommaso Nannicini, a capo del comitato dem per il no al taglio dei parlamentari, parla con HuffPost dell’avvicinarsi del Referendum confermativo che ridurrebbe i deputati da 630 a 400 e i senatori da 315 a 200, mentre monta la tensione all’interno del suo partito, per ora posizionato sul sì, ma con alcune importanti riserve.

Io sono per il no al taglio dei parlamentari. Non sarà il risparmio di pochi milioni di euro a salvare uno stato che va (quasi) in bancarotta per svariati miliardi di euro. Il PD in questo caso – pur di riandare al potere – ha ingerito la più populista delle sciocchezze populistiche (tra le altre il RDC, quota-100 e le dirette “webbeti” di alcuni incontri).

Ridurre il numero dei parlamentari è inutile, non evita il trasformismo, non evita che possano andare dei perfetti incompetenti (come l’attuale emiciclo) in qualsiasi materia: gente che anziché studiare o lavorare andava in giro a distribuire volantini o a distribuire bibite negli stadi.Rimane da capire perché i buffoni del PD hanno votato a favore, pur essendo convinti che è un danno,io voto no a questa scemenza grillina,una riduzione della rappresentanza democratica senza nessun beneficio per il funzionamento delle istituzioni#iovotono.

Non si risolve nulla tagliare il numero dei parlamentari.Inefficienti ora come in numero ridotto.Bisogna piuttosto metter mano a delle riforme.Devo riconoscere a Renzi che nella sua proposta di riforma presentata a referendum (poi perso) c’era già molto a riguardo.Se l’unico argomento per ridurre il numero dei parlamentari è quello del risparmio, allora mi domando perché non cancellare l’intero Parlamento.Il risparmio sarebbe molto più consistente, e la gloria dei 5* sarebbe cosi’ anche più luminosa e duratura! Meditate gente!!!

Questo è un paese di matti: tutti a criticare le due camere e poi votano no al referendum che abrogava il senato.

Il taglio dei parlamentari è solo fumo negli occhi. Segno dei tempi oscuri e folli che siamo chiamati a vivere. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo