Indossare la mascherina non è un cedimento al politicamente corretto ma è il segno di un impegno condiviso oltre che un atto d’amore. Salvini e gli stati d’emergenza. Come vaccinarsi dai finti difensori della libertà.Chiamarli negazionisti è forse un po’ troppo perché non basta comportarsi da cazzoni per poter essere considerati dei propalatori di bufale, dei diffusori di menzogne, dei megafoni di sciocchezze scientifiche e verità alternative. Chiamarli negazionisti è forse un po’ troppo. Ma allo stesso tempo chiamarli menefreghisti è forse troppo poco. Perché dietro all’idea di mostrare la propria virilità politica rifiutandosi di utilizzare la mascherina – come ha fatto Matteo Salvini due giorni fa a un convegno sul coronavirus.

Bene, a causa di tutti i cialtroni, irresponsabili, strafottenti, menefreghisti, egoisti e cinici, io, non vorrei beccarmi il virus del Covid-19 perchè tengo alla mia salute. Vale anche per i miei cari e amici. Ci sono delle regole precise da seguire, e ben vengano mascherine e distanziamento sociale che proteggono noi stessi e gli altri. E’ una forma di RISPETTO, se questa parola ha ancora alcun senso. Se uno non gliene importa della propria salute sono affari suoi, ma non ha il diritto di mettere in pericolo quella degli altri. Salvini? E’ sempre lo stesso. Si riempie la bocca di “italiani”, “papà”, “mamme” e “bimbi”,”crocefissi e madonne” “bibbie e corani” no di corani no, ma di loro s’importa ben poco se li invita a togliersi le mascherine. Non sa più cosa inventare per sbalordire in cambio di qualche consenso in vista delle prossime elezioni.

Caro Salvini Ok che Siete tutti voi sovraniati ridotti a grattare il fondo del barile del populismo della pancia. Ciascuno gratta il proprio. Sarebbe molto utile, opportuno attrezzarsi culturalmente e operativamente per il “dopo” Arriverà, ineludibile, implacabile, Sulla scena troneggia, invece, la gestione arruffata del “carpe diem” La democrazia dell’emergenza, come modus operandi, è creatura oscenamente antidemocratica.

IO Continuo ad informare correttamente i miei amici (anche se vengo bloccato e censurato) . E che mi auguro essere molti e non stupidi. I cialtroni lasciamoli a chi si fa gioco della politica e la usa a proprio uso e consumo. È una politica strumentalizzata per mantenersi un reddito, non certo per il benessere del paese. Questo vale sia per i politici ignoranti sia per quelli che si ritengono dotti per fama artistica o culturale.