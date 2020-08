“La Camera ha appena approvato il dl per la doppia preferenza alle elezioni regionali con due soli voti contrari. Sono felice e grata che ancora una volta il mio appello alla trasversalità sia stato raccolto dal Parlamento, segno di un Paese e di una politica che sanno unirsi per i diritti, oltre le appartenenze e gli schieramenti. Così è stato per l’assegno per i figli, oggi lo è per le donne, i cui diritti devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, compresa la piena parità nell’accesso alle cariche elettive. È per questo che nel mio intervento in Aula ho fatto appello a tutte le forze politiche: presto, nel 75mo annoversario della Costituzione, una legge per garantire piena parità della presenza delle donne in tutte le istituzioni. È il mio impegno per le cittadine italiane, per il servizio che è la politica, per tutta l’Italia. Oggi abbiamo segnato un altro passo.” Elena Bonetti

ITALIA VIVA 3 populisti 0 palla al centro……….. avanti così gli altri anno altre Cose da pensare.ELENA TE LA MERITI QUESTA VITTORIA SEI UNA LEONESSA.Dirò di più, una donna e in grado di governare in maniera migliore di tanti uomini! l unica vera ministra competente del governo. Le preferenze andrebbero introdotte anche per le elezioni parlamentari.

