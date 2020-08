Mi sembra che la priorità del Paese non sia la legge elettorale per il 2023. Difficilmente qualcuno convincerà gli italiani che hanno perso il posto di lavoro che noi dobbiamo litigare su questo invece che concentrarci sulle misure per far ripartire l’economia. #EttoreRosato #ItaliaViva

Referendum, Zingaretti: “Legge elettorale entro il 20 settembre”. Italia Viva e Fi: “Non è la priorità”

Il segretario del Pd torna sulla necessità di approvare in tempi rapidi una riforma elettorale almeno in un ramo del Parlamento prima della consultazione sul taglio dei parlamentari. Ma i renziani ribadiscono: “Proseguiamo sulla strada della concretezza”

Dopo l’apertura dell’ex capo politico pentastellato Luigi Di Maio seguita all’intervista di Repubblica al dem Goffredo Bettini, il Pd torna alla carica sulla legge elettorale per sollecitare una sua approvazione almeno in un ramo del Parlamento entro il 20 settembre, prima che gli italiani si rechino alle urne per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. Ma Italia Viva e le opposizioni restano contrarie ad ogni accelerazione.

Qualcuno ha capito per quale motivo il PD vuole il proporzionale? è nato dall’unione di due partiti per il maggioritario.Suvvia Zinga! Come dicono a Vipiteno:”ce stai a provà !” ma non abbiamo l’anello al naso!….. Il problema grosso è che nei palazzi romani non ci sono gli Italiani ma i politici Italiani e ciò non aiuta l’Italia! (scusate il gioco di parole…) Quando Renzi mise la fiducia sull’Italicum fu contestato parecchio anche nel PD fino alle dimissioni di Speranza da capogruppo alla Camera, molti nel PD non votarono la fiducia. Se Conte è disposto a rischiare di cadere, si accomodi, io sarei contentissimo!

Ciascuno ha il suo mal di pancia. I 5 Stelle volevano assolutamente portare a casa il taglio dei parlamentari e l’hanno messo nelle trattative per la formazione del Governo. Il PD non ne era entusiasta ma nelle stesse trattative ha detto “Va bene, a condizione che si faccia anche la riforma elettorale per definire un giusto equilibrio”. Italia viva non esisteva ancora in quel periodo. Renzi era ancora nel PD e non poteva vista in che situazione si trovava e non ha sollevato obiezioni. A settembre 2019 è nato il Governo Conte 2 e dopo un paio di settimane Renzi ha fondato Italia viva. L’assenza di obiezioni alla riforma elettorale nel tempo è diventata un veto vero e proprio tra PD e M5S. Italia viva non la vuole . Questo fatto rimette in discussione tutto, perché si rischia di avere una struttura elettorale assolutamente farlocca e si mette a rischio l’esistenza stessa del Governo. Renzi e convinto di correre questo rischio. Perciò andiamo avanti Rosato, siamo in coalizione, noi abbiamo le nostre priorità, il maggioritario è una di queste,comunque sia io voterò no al referendum, nella mia regione non da rappresentanza alle minoranze.

Che vergogna…il PD solo 2 anni fa approvava il Rosatellum, con l’intento di far fuori il M5S e trionfare nei collegi uninominali. Risultato? Il PD prese una delle più solenni batoste della sua recente e infelice storia! Che fa dunque il PD? Cerca di recuperare consensi presso l’elettorato? NO! In un periodo tremendo come questo, dove mezza Italia rischia di fallire, la sua prima preoccupazione è quella di abolire il Rosatellum e fare una NUOVA legge elettorale col proporzionale puro, per cercare di salvare qualche poltrona! Comportamento in commentabile, che entrerà nei libri di storia.

L’interesse per la legge elettorale del PD e del M5S è inconfessabile, ne hanno vergogna: pensano ai loro interessi di partito e non alla governabilità dell’Italia, vogliono rendere la probabilissima vittoria del CDX una vittoria mutilata. Si può benissimo fare una legge elettorale maggioritaria ridisegnando tutti i collegi e salvare la rappresentanza territoriale. La vogliono fare con FI? Si accomodino, poi vediamo se avranno la dignità più di sparlare del patto del Nazareno…

