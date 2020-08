Con il Dl Semplificazioni prende forma il Piano Shock di Italia Viva.

Ci sono voluti mesi, durante i quali Italia Viva e Matteo Renzi hanno subito attacchi, sarcasmo e polemiche anche dagli alleati di governo, ma alla fine l’embrione del Piano Shock, che proponiamo da febbraio per sbloccare cantieri e infrastrutture, ha visto la luce. Il Dl Semplificazioni non è esattamente quello che chiedevamo, ma rappresenta comunque un passo in avanti davvero importante, ottenuto anche grazie alla tenacia della nostra collega Raffaella Paita, che ha partecipato alle riunioni preparatorie del testo andato in Consiglio dei ministri.

Renzi lo diceva già da 8 mesi fa e gli diedero del pazzo. Alla fine Renzi vede le cose prima degli altri e questo è un dato di fatto.Qui non si sta parlando di covid 19, ma di un piano di investimenti che andava fatto anche senza la pandemia, visto che grazie al governo Lega-5Stelle, il PIL era finito a zero. Quanto al Covid 19, Renzi, anche su questo argomento, aveva affermato pubblicamente che andavano riprese le attività economiche, pur con tutte le precauzioni necessarie, prima di quanto poi (sempre poi) si è fatto.

Nel mentre Renzi scrive un libro di proposte concrete con il suo ” La mossa del cavallo” e si va confrontando in giro per l’Italia ( oltre che ogni iscritto può dire la sua),abbiamo un signore, che va ancora per la maggiora ,certo Capitan Fracassa legaiolo nazionalizzato,che va sul ponte di Genova e dice pomposamente che andrà a pannelli col metano.Questo è il guaio della democrazia italiana,non sa scegliere e confonde l’olio di ricino col grano cioè lavoro dignità futuro.

