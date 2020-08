Autostrade, i soci di Atlantia vogliono uscire guadagnandoci. E propongono di vendere al miglior offerente: “Cdp? Partecipi alla gara”

Il gruppo di cui i Benetton hanno il 30%, e che a sua volta controlla Aspi, fa sapere che ci sono “concrete difficoltà nel proseguimento positivo delle trattative” con Cassa depositi e prestiti. Dunque, per “dare corso a quanto delineato nella lettera del 14 luglio 2020 con spirito di buona fede”, mette sul piatto una soluzione alternativa: il prezzo lo faccia il mercato

Per uscire dall’azionariato di Autostrade per l’Italia, Benetton e soci vogliono guadagnarci il più possibile. Dunque non hanno intenzione di vendere a Cassa depositi e prestiti – come previsto dall’accordo firmato il 14 luglio con il governo – a un prezzo più basso rispetto a quello che potrebbero spuntare sul mercato. Si spiega così quella che il consiglio di amministrazione di Atlantia definisce “soluzione alternativa” individuata “con spirito di buona fede”. La proposta del gruppo di cui i Benetton hanno il 30%, e che a sua volta controlla Aspi, suona così: il nostro 88% lo metteremo sul mercato attraverso una gara internazionale. Cdp (la società controllata dal Tesoro che gestisce il risparmio postale degli italiani) partecipi pure, eventualmente insieme ad altri investitori di suo gradimento. Ma le azioni andranno a chi offre di più.

Al momento nessuno ha stabilito le colpe o i risarcimenti in via definitiva: lo stato vorrebbe quindi acquisire un’azienda privata pagandola quando, quanto e nelle modalità che vuole e nonostante questo vorrebbe non pagare se DOMANI emergessero nuovi debiti. Questa è roba da fantapolitica sovietica mettetevelo in testa.

Come ampiamente previsto, basta riandarsi a leggere i miei commenti di allora, il piano per togliere ai Benetton la concessione delle autostrade del governo e del M5S è far comprare Aspi allo stato! L’accordo del 14 luglio va assolutamente in questa direzione, con l’aggiunta che non fissando un prezzo per la cessione ha permesso al governo e al M5S di spendere politicamente la cosa dicendo “abbiamo tolto le autostrade ai Benetton”. Però si trattava (e non serviva un genio a capirlo) di una vittoria di Pirro, perchè non fissando il prezzo lasciava ai Benetton ampie possibilità di trattativa futura per alzare il prezzo e guadagnarci il più possibile. Tra l’altro la cosa divertente è che con quell’accordo oramai la strada è tracciata e non si torna indietro, quindi il bel risultato è che i Benetton che rischiavano di trovarsi con le concessioni revocate e con risarcimenti miliardari da pagare, si ritroveranno con le concessioni vendute e ben retribuite e i risarcimenti da non pagare più visto che rimarranno in carico ad Aspi. Miglior regalo ai Benetton non si poteva fare!

Ma dalla SETTA cosa arriva! Esproprio senza compenso , alle provocazioni si reagisce con fermezza processo rapido con una settantina di indagati , prove alla mano condanna per tutti di omicidio colposo plurimo 20 anni di carcere , ed esproprio

Hahaa. Magari utilizzando uno strumento nuovo ad hoc, che so, un Tribunale Unico e Inappellabile del WEB con votazioni On Line certificate utilizzando il sistema Rousseau! Chi dovrebbe reagire “con fermezza”, il Governo? Secondo lei il processo dovrebbe farlo Conte? Il redivivo Toninelli? Sono due anni che vi si ripete che qualsiasi decisione per accarezzare la pancia della gggente sarebbe stata una fesseria impraticabile e che bisognava aspettare il processo visto che siamo in uno Stato di Diritto e non su Gaia!

Non scandalizzatevi SETTARI! che le farneticazioni le avete scritte voi! Io mi sono adeguato usando l’ironia! Siccome esiste lo Stato di Diritto, appunto.Alle “provocazioni si risponde con fermezza”? Chi deve rispondere con fermezza? Il Tribunale di Gaia? Stabilendo, inoltre, la pena di 20 anni per omicidio colposo che, come massimo di pena edittale arriva a 7 anni se il reato è commesso a causa della violazione delle norme di prevenzione per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Voi non vete mai aperto un manuale di diritto e scrivete baggianate di altissimo livello, dovreste quanto meno informarvi! Per il resto, da perfetti pentastronzi, voi legge i post senza capirli! Mi dica dove avete letto il mio augurio che i Benetton vengano assolti??? Se lo trovate bene, se no, tacciate e ritiratevi in silenzio nella vostra caverna tracotante della NON conoscenza!

Eccone un altri che pensano di essere in Venezuela… per fortuna questo (malgrado TonTinelli, quelli come voi ed i vari manettari in travaglio) è ancora uno stato di diritto… deve pagare chi ha sbagliato, non quelli che piacciono a voi (che oltretutto -voi siete proprio ridicoli- avete già deciso che gli imputati sono settanta… già che c’è perché non fate anche i nomi di queste settanta persone) poi I risarcimenti alle vittime sono già stati praticamente tutti anticipati dal concessionario in via preventiva… Sgombero e ricostruzione sono già stati pagati dal concessionario. Rimangono le cause per danni “vari” che si trascineranno per anni e coinvolgeranno i nuovi azionisti e non sicuro quelli vecchi. Se va bene sarà condannato per pene sicuro inferiore ai 10 anni qualche dirigente ma non sicuro gli azionisti sempre che non intervenga la prescrizione.

