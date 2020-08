E allora? Ormai stupore e sdegno sono pura ipocrisia o stupidità. Essere “almeno” indagati è da troppo tempo un titolo di merito da inserire nel curriculum.

Lombardia, Fontana promuove l’ex direttore generale della centrale acquisti indagato con lui per il caso della fornitura dei camici.Filippo Bongiovanni all’inizio di luglio aveva chiesto di essere assegnato a nuovo incarico. Secondo i pm il manager di Aria avrebbe saputo del conflitto di interessi in cui si trovava la Dama, di cui è titolare il cognato del presidente, Andrea Dini e di cui la moglie del governatore ha una quota. Il 14 luglio la delibera di giunta che lo mette a capo del Sireg

Ok, vediamo se ho capito. Fontana, che non incidentalmente è anche avvocato, appena uno dei suoi può venir pizzicato dalla giustizia lo cambia di ruolo, sempre dentro la Regione e sempre con ruoli di prestigio. Come dire che se un calciatore si vende le partite da stopper, appena la giustizia sta per interrogarlo gli cambio ruolo sperando di depistare la magistratura, lo metto portiere e questo comincia a farsi scivolare ogni pallone in rete. Geniale. Una Promozione può rendere il comparato ancora più forte e più solidale specialmente quando si è uniti negli stessi intenti. Basta guardare il potere come si autogestisce per capire che la demo-crazia da noi si dice ma guai ad applicarla!.

Promuovere il dirigente significa coinvolgerlo psicologicamente in eventuali testimonianze od inchieste della Magistratura. Quello che sorprende sono gli elettori leghisti della Lombardia che si fanno ancora governare da questo insignificante ometto, che oltre ad aver cambiato varie versioni riguardo agli avvenimenti, si è scoperto anche con il conto alle Bahamas (con la scusa della madre) di cui aveva piena disponibilità e delega. E tuttora detiene il gruzzolo a Lugano con una ragguardevole faccia tosta, e senza vergogna e/o giustificazioni. Qui non c’entra se questo è un reato o meno, c’entra il fatto che Fontana deve essere “come la moglie di Cesare” : al di sopra di ogni sospetto ! Famoso idiomatismo che riferito ad una persona vuol dire che deve apparire “integro ed insospettabile” ! Invece mi sembra che si sia compromesso con tutte le scarpe !

PS: Primoveatur ut amoveatur si diceva un tempo. Quello che mi indigna é la gestione della cosa pubblica come fosse loro. Pazienza lo stato di emergenza ma come fa la Regione Lombardia ad incaricare un’azienda di pannolini a fornire mascherine/pannolini repostar di Le Iene ad aprile, come fa a deliberare di trasferire nelle rsa persone infettate, come fa a chiudere e poi a riaprire gli ospedali pieni di pazienti Covid, come di fa ad avere la fornitura di camici da azienda in palese conflitto di interessi ecc. ? E poi candidamente dire davanti a migliaia di morti che Regione Lombardia ha fatto Tutto il possibile? Con quale credibilità assessori e consiglieri in RL continuano a stare al loro posto? Poi ti capita di vedere ieri sera Salvini in diretta su La7 fare selfie, baciare, toccare 400 persone dopo un comizio e capisci molte cose. Il virologo Galli ha commentato la scena dicendo che Salvini rischia. Ma se fosse asintomatico e super diffusore Salvini diventa il politico populista untore. Il populista che infetta il popolo. Del resto il popolo é cosa loro ,della Lega dico. Come tutto il resto da 49 milioni, a Saboini con la Russia, a Siri con le pale eoliche, ai bonifici di Fontana al cognato, ai commercialisti della Lega che fanno affari con i soldi di Regione Lombardia ecc. DEVONO DIMETTERSI SUBITO,

E allora? Ormai stupore e sdegno sono pura ipocrisia o stupidità. Essere "almeno" indagati è da troppo tempo un titolo di merito da inserire nel curriculum.

