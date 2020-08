Fondi Lega, la Camera autorizza perquisizione dell’azienda del deputato Boniardi. I pm: “Ipotesi fatture per operazioni inesistenti”

I magistrati di Genova sono a caccia dei 49 milioni di fondi pubblici ottenuti illecitamente dal Carroccio. Nel mirino 450mila euro che sarebbero stati erogati dalla Lega Nord all’Associazione Maroni Presidente come contributo per l’acquisto di materiale a sostegno delle campagne del partito. Una parte è arrivata nelle casse della Boniardi Grafiche, ma la procura sospetta che i volantini non siano mai stati realizzati. Il deputato non è indagato.

A cinque mesi dalla richiesta presentata alla Camera dai magistrati di Genova che indagano sui 49 milioni spariti della Lega, la società Boniardi Grafiche srl di cui è titolare il parlamentare del Carroccio Fabio Massimo Boniardi potrà essere perquisita. Lo hanno deciso i deputati con voto segreto, approvando la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere che già si era espressa in questa direzione. Cade quindi il muro dell’immunità parlamentare che Boniardi aveva eretto il 10 dicembre dello scorso anno, quando i finanzieri hanno bussato alla porta della sua azienda e lui li ha mandati via sostenendo di avere eletto lì il suo domicilio e di utilizzare l’ufficio per svolgere “attività politica”. I magistrati si sono quindi rivolti al Parlamento per ottenere il via libera. È un ulteriore tassello nell’inchiesta sui fondi del Carroccio aperta ormai due anni e mezzo fa con l’ipotesi che i 49 milioni di rimborsi elettorali ottenuti dal partito tra il 2008 e il 2010, falsificando rendiconti e bilanci (come confermato dalla Cassazione, che però ha dichiarato prescritti i reati per Umberto Bossi e per il tesoriere Belsito), in realtà siano stati occultati per evitarne la confisca.

Questo succede se fai proclami tipo “Prima gli Italiani” e poi freghi i soldi dei cittadini. Boniardi, anziché mettersi al servizio dei magistrati come farebbe chiunque non abbia nulla da nascondere, riattacca con l’abusatissimo disco rotto della Procura politicizzata, esattamente come il Berlusca. Siamo sempre lì, non si schiodano da quel ritornello, la loro matrice è sempre quella.

Far fuori politicamente la lega è una frase senza alcun senso. La storia dei 49 milioni non se l’è inventata un magistrato. Ci sono prove documentali che lo affermano con sentenza della Cassazione. Eppure cosa ha fatto la lega con chi era coinvolto? Li ha promossi seduta stante. Ma per favore!!

Sarebbe interessante vedere se il sorriso strafottente del felparo si m’orzerebbe un po’ se mai trovassero dove hanno imboscato i nostri soldi.La lega forza italia e fratelli italiosi si somigliano sempre di più: associazioni predisposte agli affari, al ladrocinio, alla corruzione. Fintanto che NOI CITTADINI, resi idioti dai media italioti e dal fatto che siamo ignoranti continuiamo a votare queste ciofeche di partiti allora ci meritiamo questi 30 anni di ladrocinio a i prossimi 20 anni di malaffare… quando ci sveglieremo e smetteremo di fare le pecore l’Italia potrà cominciare ad alzare la testa….Intanto i media continuano a sparlare e denigrare Renzi e ITALIA VIVA unico partito pur piccoli che ha dimostrato d’avere idee e voglia di fare senza rubare e per il bene del popolo ITALIANO.

E questo partito, con questi tutti elementi, con tutte queste giravolte. con questi personaggi, con questi ammanchi di denaro pubblico, vorrebbe i pieni poteri per “governare” l’Italia…. se mai dovesse accadere, all’Italia e agli italiani, dopo pochi minuti di governo Lega, non resterebbero neppure gli occhi per piangere !

