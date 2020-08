Mattarella avvisa i partiti: “Il Recovery Fund non è una diligenza da cui attingere” Il Capo dello Stato: “È occasione di rilancio, fare le riforme”

“L’Ue ha dato prova di lungimiranza e tempestività” con il Recovery fund ma questo, “come correttamente interpretato”, va ritenuto “non un passaggio della diligenza cui attingere ma occasione di storico rilancio per l’Italia”. Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell’incontro con i presidenti di Regione al Quirinale. “Il Piano per l’Italia, in cui è prezioso il contributo delle Regioni, rappresenta un impegno ineludibile, correttamente avvertito non come il passaggio di una diligenza a cui attingere, ma come un’occasione di storico rilancio del sistema Italia. E’ un appuntamento da non perdere per incidere sui nodi strutturali con investimenti commisurati”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la celebrazione dei 50 anni dalla costituzione delle Regioni a Statuto ordinario.

E DA MO CHE LE COSCHE MAFIO POLITICHE E FINANZA..CHE SONO LI CHE ASPETTANO IL BOCCONE.

Mattarella sta avvisando che è una pericolosa illusione che sia stata approvata dai paesi europei l’estensione del modello di amministrazione siciliano a tutto,il paese illudendosi che l’europa lo finanzi a fondo perduto.

È stato giusto pretendere che i sedicenti “stati frugali” ci restituissero i soldi che ci hanno RUBATO col fiscal dumping MA… adesso questi 209 miliardi di euro segneranno la nostra definitiva fine. Nella frenesia alimentare che scateneranno nei prossimi mesi, noi tutti verremo divorati dagli squali della politica mafiosa e della finanza compara.Uno stato che spende , 900 miliardi anno , i 209 del recovery found se li mangia a colazione.Sono già tutti in fila per assaltare la diligenza.

Se prima non si fa nulla per ridurre gli sprechi della spesa pubblica, questi soldi del recovery found finiranno sprecati.

Se ci diamo da fare per eliminare i quasi 200 miliardi di sprechi che ogni anno sprechiamo , e li sommiamo al recovery found, e spendiamo questi soldi in attività che generano ricchezza , forse possiamo risollevarci .

Ma tutti noi , non solo i politici, ci siamo tutti dimenticati quali sono le attività che generano ricchezza.LAVORO LAVORO E LAVORO INCOMINCIANDO CON IL piano shock di Italiana Viva ! NON ASSISTENZIALISMO A GO GO PER GLI AMICI DI MERENDE.

Per alcuni partiti ( e sappiamo quali sono), è una grossa torta da dividere con gli amici di merende! Altro che diligenza! 209 miliardi se finiscono nelle loro mani spariranno in un grande buco nero, senza che ai cittadini arrivi qualcosa di buono da questi miliardi. Ammonimenti che finiranno nel vuoto caro Presidente, abbiamo ben visto in passato cosa è successo in questa nazione.

Figuriamici se Mattarella verra’ ascoltato. Son gia’ tutti li’, pronti a soddisfere gli appetiti dei loro elettori. Qui i treni passano e sono spoliati persino dei vetri dei finestrini. In stazione arrivano solo i carrelli con le ruote. ultima modifica: da

