GLI ADORABILI CRETINI. I grillini all’inseguimento del default, del disastro finale.

C’è una vecchia battuta, ingenerosa, che riguarda i simpatici boy scout: un fila di bambini vestiti da cretini guidati da un cretino vestito da bambino. Con qualche aggiustamento la battuta definisce anche i grillini. Solo che il cretino che li guida (un noto omicida) è un furbastro, miliardario e con congrua dotazione di ville. Da una delle quali, sono sicuro, contempla soddisfatto il disastro che ha combinato. Il giusto premio per non essere mai diventato una vera star e per essere stato cacciato, giustamente, dalla Rai.

Chiarito questo, bisognerebbe stabilire che cosa fare di Manlio Di Stefano, sottosegretario agli Esteri, convinto che Beirut si trovi in Libia. Finora, il suggerimento più sensato è quello di metterlo di ramazza ai cessi della Farnesina e intanto iscriverlo a un corso serale, di prima media, ma solo se ha uno zio vescovo che garantisce per lui.

La morale di questa storia è che gli italiani, per qualche misteriosa ragione, hanno voluto i cretini al comando. Un po’ come se io volessi un ubriaco come autista dell’autobus che mi porta in gita.

Il conte Gentiloni Silveri, quattro lingue parlare e scritte, persino un passato da contestatore extra-parlamentare, ma con studi impeccabili, modi da gentiluomo, non andava bene. Troppo chic. Meglio una folla di ex baristi e di casalinghe afflitte, cotonate come non usa più nessuno, che si lamentano perché non si può appoggiare l’asciugamano sul tubo della Tap (che passa dieci metri sotto terra). Ma che non lo volevano perché rovina il paesaggio: nessuno ha mai visto quel mitico tubo, forse hanno fatto uno scherzo ai grillini e il tubo nemmeno esiste (invece esiste e porta il gas con il quale le mamme di questi sciagurati scansafatiche fanno ai loro immeritevoli figlioli gli spaghetti al pomodoro).

Che dire? Niente. Gli italiani hanno voluto fare un ultimo giro prima dell’affondamento finale, del naufragio epocale, con una compagnia di balordi, così un po’ per vedere che cosa succede, sono sempre emozioni.

Per di più sono anche degli incapaci. Devono andare a lezione dagli argentini, gente serissima, populisti e peronisti di qualità, che hanno già fatto default nove volte.

Fare come loro non è facile, quelli sono autentici professionisti del disastro, ma siamo sulla buona strada.

Ci stiamo facendo conoscere. Lasciate fare a Manlio Di Stefano e ai suoi amici.

