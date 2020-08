Blocco dei licenziamenti fino a dicembre solo per le aziende che non usano la cig.

Il governo lima l’ultima versione del provvedimento. I sindacati: “Divieto di licenziare fino a dicembre o sarà sciopero”. Il Tesoro spingeva perché la misura terminasse insieme allo stato di emergenza. Gli altri nodi sono il prolungamento della deroga al decreto Dignità e la decontribuzione per chi fa rientrare i dipendenti dalla cig, che può favorire i “furbi”

Si peccato che abbiamo fatto altri 25 miliardi di debiti, che non restituiremo MAI. Il tutto per reggere la baracca fino a fine anno, dopodiché faranno il Decreto Gennaio che estende il tutto per altri 6 mesi e via via… fin quando qualcuno ci dirà STOOP! E poi ci sarà da ridere.Un intero paese in stand-by, tutti in cassa integrazione mantenuti facendo debito. I debiti poi li ripagheremo facendo altri debiti (applichiamo lo Schema Ponzi). Penso che Conte speri di andare avanti così fino alle prossime elezioni per poi passare il paese fallito ai riformisti perché dei sovranisti non si troverà ombra,a cui riformisti sarà addossata la colpa. Tutto questo può farlo perché ha tutti i media, i giornali (e la magistratura) dalla propria parte. Manco in Turchia o in Corea del Nord stanno messi così.

Di tutto si è parlato tranne che di uno dei protagonisti della questione, ovvero l’ imprenditore, sia esso il piccolo commerciante con un paio di commessi o il grande industriale con migliaia di addetti. Ora mi sorge una questione ….ma se uno non può licenziare ma non ha di che pagare perché la sua attività nel frattempo non è ripartita, ma che deve fare? vendere un rene, andar per strada a vendere il proprio corpo, o forse fregare gli radio delle auto? Quindi non devono esserci dubbi che a fronte di un blocco dei licenziamenti deve esserci di pari passo la cassa integrazione senza se e senza ma, e senza nessun “trabocchetto” per le imprese. Si evince poi un palese pregiudizio nei confronti dell’ imprenditore, sempre pronto a fregare lo stato,a fare il furbo per guadagnare ancora di più sulla pelle dei poveretti. Orbene è l’ ora che capiate che la ripresa di un paese martirizzato da una tragedia e dal incapacità di gestirla. passa dalla voglia che ha l’ imprenditore di rimettersi in gioco, di ripartire non da zero (magari) ma da meno un tot, dalla voglia che ha l’ imprenditore di continuare a prendere pesci in faccia da coloro che in vece dovrebbero essere suoi alleati, dalla voglia che ha l’ imprenditore di alzarsi e leggere sui giornali che la colpa di tutto è solo sua. Dalla voglia che ha un imprenditore che porta avanti un attività magari da generazioni di sentirsi dire da un ministro che è l’ ora di cambiare lavoro…

A proposito, qualcuno sa spiegare perché ,visto che lo stato di emergenza è stato prorogato al 15 ottobre 2020, non è stata parimenti prorogata la NASPI per coloro che finiscono di percepirla DOPO il 30 aprile 2020,come stabilisce il precedente Decreto? O quelli/e a cui finisce la NASPI dal 1°Maggio e non hanno trovato lavoro non hanno problemi ? Misteri del nostro Paese !

Il decreto di agosto, che sarà approvato a settembre, e che sarà attuato a ottobre, verrà sostituito da quello di novembre. Conte fa talmente tante giravolte che potrebbe fare il tuffatore professionista. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo