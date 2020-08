L’euro-bufala dei paesi “contributori netti”. Perché all’Italia la Ue conviene.

Indipendentemente dall’enorme impatto che avrà su Italia e Europa il Next Generation EU, perché non ha senso dire che l’Italia (cosi’ come altri Paesi) è stata sinora un “contributore netto” al bilancio dell’Unione europea? E’ vero che l’Italia versa al bilancio UE tra i 12 e i 15 miliardi € all’anno, ricevendone indietro soltanto 9 o 10 (prima del Next Generation/Recovery Fund ovviamente, che cambierà tutte le carte in tavola)?

Mai detto con maggiore efficacia e convincete ! Più che d’accordo ! Purtroppo la propaganda “acceca chi vuole perdente !” Tanto più che la propaganda tossica è durata un decennio. Ma da un paio di settimane i demagoghi non sanno cosa dire. Farfugliano di fregature senza mostrare i conti come hanno sempre fatto.

Se non fossero arrivati l’Europa e l’euro, l’Italia sarebbe fallita alla fine degli anni 90. Già nel 1994 il debito pubblico Italiano era oltre il 100% del PIL e avevamo ancora la nostra cara Lira, che svalutavamo che era un piacere, mentre la Germania rivalutava il marco, lo Spread era a 1000 ma facevamo finta di niente, ci pagavamo l’interesse usuraio del 20% sul nostro debito pubblico che correvamo a sottoscrivere, andavamo in pensione anche a 40 anni e ci permettevanmo 100mila pensioni di invalidità fasulle, regalavamo 7 o 8 anni di contributi a chi l’amianto non lo aveva mai visto, moltii andavano in pensione percependo l’ultimo stipendio in barba ai pochi contributi versati, avevamo il record del mondo della corruzione e del lavoro nero e del caporalato e della evasione fiscale e del abusivismo edilizio e delle discariche e del interramento dei rifiuti tossici, avevamo e abbiamo il record del mondo degli avvocati nel numero fantasmagorico di 100mila più decine di migliaia di commercialisti e ovviamente abbiamo il record mondiale delle prescrizioni e della durata dei processi e abbiamo il coraggio di chiamarlo garantismo, viaggiavamo sui 2mila omicidi all’anno, oggi sono poco più di 300, il paese al mondo ad averne meno, ci permettevano il record del mondo dee più primitivo e bestiale dei reati con circa 800 rapimenti di persona, eravamo agli ultimi posti come finanziamenti agli investimenti produttivi, alla scuola, alla innovazione alla ricerca e nel sostegno ai paesi poveri, molti imprenditori del nord est e di tutta Italia delocalizzavano che era un piacere in paesi con meno diritti è salari e più bassi, con le nostre mafie impestavamo il mondo di eroina, e grazie a tutto questo stavamo tutti bene e ci comperavano case e seconde case e esporta amo capitali nei paradisi fiscali, e in Italia era sempre festa ed eravamo solo tra Italiani e di stranieri neanche l’ombra e i Comunisti non erano mai stati al governo. Da quel verminaio nacquero e ci siamo pure permessi, Berlusconi e la Lega, che di quel pateracchio furono il prodotto politico. L’Europa avrebbe dovuto lasciarla fallire l’Italia, come era giusto, almeno avremmo preso coscienza delle nostre enormi responsabilità. E fa bene, oggi l’Europa, a non fidarsi degli Italiani.

Senza euro avremmo pagato almeno 80 mld annui in più di interessi sul debito. A cui andrebbe aggiunto l’effetto moltiplicatore.. Quindi saremmo oltre il 250% di deficit, almeno.

PS: CARO AMICO ANTI EUROPEO: Il discorso è molto semplice da comprendere. Sempre che il tifo lo permetta.

Il solo fatto che l’Italia faccia parte dell’unione europea permette di concorrere più facilmente sui mercati interni e sopratutto di godere di una difesa verso i mercati che esportano in Europa (per es. Cina)

Faccia una semplice riflessione: che succederebbe se l’Italia fosse fuori dall’UE, per es. per quanto riguarda l’esportazione dei suoi prodotti agroalimentari.

Oggi l’Italia gode di forme di protezionismo verso i Paesi direttamente concorrenti. Visto che ci sono quote e soprattutto disciplinari che obbligano a coltivare in una data maniera.

Ma se non fosse in Europa che forse lei pensa che la massaia berlinese comprerebbe arance siciliane e non quelle tunisine che costano la metà ?

Ed è questo il valore aggiunto d’essere in Europa e seppure si contribuisce in base al pil, cosa fra l’altro significativo di una solidarietà che l’Europa dovrebbe ricercare ed ottenere, quello che ritorna direttamente od indirettamente è assolutamente in cifra superiore.

Naturalmente lei può continuare a tenersi le sue opinioni anche se non denotano molta lucidità, ma parecchia millanteria.

