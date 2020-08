Non fanno nulla, la crisi colpisce anche i grandi gruppi mondiali ,un governo di incompetenti senza studi …Non si conclude nulla , vivono in un mondo dorato e parallelo..

Fumata nera sul decreto Agosto.Blocco dei licenziamenti, scontro nel governo.Resistenze sulla proroga delle deroghe sui contratti a tempo. Gualtieri: “Se ci rimangiamo l’accordo non c’è più il decreto”. Passa il compromesso al 31 dicembre. Catalfo vuole lo stop ai licenziamenti fino a fine anno. Pd e Iv: “Al massimo fino al 15 ottobre”

“Se ci rimangiamo l’accordo su questo non c’è più il decreto”. E’ sbottato Roberto Gualtieri quando il Movimento 5 stelle ha provato a fare retromarcia su un punto che si dava per acquisito, il rinnovo della sospensione delle causali per i contratti a termine fino a fine anno. Un totem per i pentastellati, figlio di quel decreto Dignità voluto da Luigi Di Maio allorché ricopriva il ruolo di ministro dello Sviluppo economico. Alcuni nella delegazione 5 stelle presente al vertice convocato a Palazzo Chigi da Giuseppe Conte, hanno provato a resistere: una proroga è stata già concessa, fino ad agosto, più in là non si può andare. Al contrario di Italia viva e del Partito democratico, la cui ambizione sarebbe stata estenderlo fino al 2021. Alla fine il compromesso fino al 31 dicembre ha fatto breccia.Scintille, ma senza accordo, anche sul blocco dei licenziamenti. Democratici e renziani hanno spinto per la proroga fino al 15 ottobre, in concomitanza con la fine dell’emergenza. Nulla da fare per Catalfo: si deve andare avanti fino a fine anno.

E con questo arriveremo a 100 mld. Abbiamo fatto altri 100 mld di debito senza che la situazione economica finanziaria sia migliorata. Sono solo misure tampone, misure pioggia senza nessun tipo di programmazione del futuro, senza alcun tipo di visione. Il blocco dei licenziamenti fino al 15 ottobre o addirittura fino a fine anno è una fesseria grossa come una casa. Facendo così il mercato del lavoro rimarrà immobile, fermo, con una marea di persone lasciate in sospeso senza un lavoro ma che non risultano nel conto dei disoccupati

Non fanno nulla, la crisi colpisce anche i grandi gruppi mondiali ,un governo di incompetenti senza studi …Non si conclude nulla , vivono in un mondo dorato e parallelo..sono dei quaqquaraqquà stanno allungando la loro permanenza raccogliendo quanti più soldi da mettere da parte perché sanno che a Settembre il Popolo Italiano li manderà via a calci nel sedere.Hanno portato il debito pubblico a 2500 MILIARDI e nessuno dice niente BONUS a raffica ma tutto a DEFICIT questo governo ha distrutto la nostra Italia

Non fanno nulla, la crisi colpisce anche i grandi gruppi mondiali ,un governo di incompetenti senza studi …Non si conclude nulla , vivono in un mondo dorato e parallelo.. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo