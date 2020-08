Tornerà mai di moda la ragione? Come presidente di un associazione laica e antiproibizionista mi ero ripromesso di aspettare lo svolgimento dei funerali dei due giovani ragazzi la cui morte per “overdose” ha sconvolto la città; avrei voluto nuovamente sottolineare nuovamente gli aspetti della questione “droga” che continuano ad essere evitati per ragioni pretestuose. Non è stato facile restare in silenzio fino ad oggi. Anzi, posso dire che non è mai stato così difficile.Sarà il segno dei tempi che corrono ma mai come oggi le parole “Un bel tacer non fu mai scritto” suonano adatte alla situazione.

Cioè caro amico che esponi questi concetti, il ritorno della ragione significa la liberalizzazione delle droghe, perlomeno quelle leggere, ossia la linea propedeutica a quelle pesanti? E chi invece non accetta la faccenda, saprebbero tutti dei poveri ignoranti, presuntuosi, arroganti, dogmatici?

Posso anche condividere i contenuti della lotta anti proibizionista

però anche SI deve riconoscere i diritti e le lotte di chi non la pensa come VOI e come me.

Questa è quella che si chiama democrazia ed è quella cosa che spesso qui qualcuno si dimentica o sembra di non voler capire.

E la democrazia non è affatto la morte della ragione ma la sua forza vitale, certo alcune volte ci fa ridere di gioia ma alcune volte invece ci fa piangere ma è così e così va vissuta e difesa ad oltranza.

E poi VA ricordato di tenersi distante da certi cantori che spesso hanno fatto da eco alle lotte antiproibizionista calcando la mano sul liberalismo e trasponendolo automaticamente in campo economico dove invece produce esattamente l’opposto di quello che si prefigge il liberalismo stesso.

Abbiamo per troppo tempo esaltato inconsapevolmente in nome di queste lotte personaggi che dietro a questa bandiera sventolavano il concetto di un’economia di mercato svincolata dai controlli pubblici e sociali e mi riferisco tanto per non fare i nomi a Pannella e la Bonino e tutto il gruppetto radicale sui quali non sarebbe sbagliato aprire un dibattito sino ad oggi mai sviluppato sulla loro vera portata in quanto spesso confusi e nascosti dietro al concetto di sinistra.

Mi può dire la ragione per cui un giovane deve prendere la droga sia essa legale o non.Quale può essere la motivazione che può giustificare l’assunzione di tali prodotti?”

Nessun giusto motivo può giustificare l’uso della droga come quello delle sigarette o l’abuso dell’alcol.Sta di fatto che se tu rendi la vendita della droga illegale favorisci il mercato illegale e le mafie non potendo in alcun modo frenarne l’utilizzo com’è dimostrato dai fatti. Anzi a volte ne favorisci l’uso tra i giovani evidenziandone il suo carattere trasgressivo e ribellista.

Se invece ne permetti l’uso e lo fai acquistare in farmacia puoi per esempio imporre il riconoscimento a chi l’acquisisce e quindi intervenire a livello sanitario e istituzionale con una opportuna catalogazione di casi e situazioni.

Ne indebolisce infine al sua carica ribelle tra i giovani accentuandone il carattere esclusivamente patologico.

Non ne parliamo poi del danno a carico delle mafie.

Ovviamente è un mio punto di vista.

Nell’immediato già si potrebbe pensare per esempio a una liberalizzazione delle droghe leggere come avviene nel nord europa.

PS:”È necessario E mi potrebbe chiarire il dubbio, se ne siete capaci, in parole semplici e senza artifizi retorici, in gergo politichese di sinistra ribellistica?” voi come volevasi dimostrare, siete tra quelli che assimilano la lotta antiproibizionista e in genere tutte le lotte a difesa dei diritti e delle libertà con la sinistra ribellista.

E’ sbagliato, Pannela, la Bonino non hanno nulla di sinistra, sono dei personaggi al servizio dei mercati e indirettamente al servizio dei grossi potentati economici che dai mercati e dalla loro più accentuata autonomia trovano forza ed energia propulsiva. Hanno giocato sull’equivoco apparendo alla collettività come di sinistra e ribellisti e difatti voi ne sei la prova.

Questa ovviamente non significa che la sinistra è contro i diritti e libertà.

Il problema è che queste istanze non vanno estese senza limiti in maniera ideologica ma inquadrate in una logica più generale che comprenda l’interesse pubblico. Solo uno stato occupato democraticamente dal popolo può rappresentare questa idea riconoscendo e difendendogli le sue prerogative. Sul’anti proibizionismo ovviamente esso avrebbe il senso di sottrarre alla delinquenza organizzata questo traffico potendo anche crearsi così un archivio pubblico di coloro che fanno uso di queste sostanze con interventi ad hoc dello stato a livello sanitario.

