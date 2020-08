A prescindere dai contenuti, sono certo che il primo della lista è: ASSUMERE ASSUMERE ASSUMERE tonnellate di inutile personale in più.

Covid, firmato il protocollo sicurezza con le regole per il rientro a scuola.Accordo tra ministero dell’Istruzione e i sindacati della scuola. Nel testo anche misure per eliminare il fenomeno delle “classi pollaio”

E’ stato firmato stamattina il Protocollo per la ripresa in sicurezza dell’anno scolastico. A siglarlo sono stati la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina e le organizzazioni sindacali della scuola. Dall’help desk per le scuole, alle modalità di ingresso e uscita, all’igienizzazione degli spazi, il Protocollo offre regole chiare alle istituzioni scolastiche e dovrà diventare un punto di riferimento anche per gli studenti e le famiglie.

“Cambiare” avrà significato solo a fatti compiuti…per ora prevale la “tecnica (mediatica) dell’annuncio ogni due giorni”….per cervelli pigri stimolati solo dall’iphone!

La riapertura delle scuole è fondamentale per il nostro Paese ed è giusto fare il massimo sforzo per garantire ai ragazzi di tornare a scuola. Essendo le classi comunque un luogo di ritrovo comune è impossibile azzerare ogni possibilità di possibile contagio ma le misure prese almeno attenuano sensibilmente tale pericolo.Dicano però,oltre l’auspicio, come nella pratica che verrà impedito che si creino a settembre classi pollaio. come si muterà l’organico. il limite dovrebbe essere 20 studenti per classi.

Ma chi e’ che ha avuto il lampo di genio di mettere un referendum una settimana dopo l’inizio delle scuole in tempi di pandemia?Fosse poi un referendum su qualcosa che non si puo’ proprio rimandare, lo capirei, ma siamo stati per decine e decine di anni con quel numero di senatori e deputati, se ci stiamo un anno in più non cambia molto.Chiudere invece istituti che stanno facendo i salti mortali per poter riaprire, dopo solo una settimana mi pare folle.

Help desk (centralino), task force (commissione), recovery fund (fondo per la ripresa), smart work (lavoro da casa…che essendo un lavoro tanto smart non lo è, altrimenti facevo il volontario)….fino al mitico bonus (sussidio)…possiamo però anche andare oltre “sconfinando” nell’italico; clandestino (migrante), reddito (sussidio)…..MA CHE VOLETE SALVARE A FARE LA SCUOLA SE STATE UCCIDENDO L’ITALIANO? ma lasciate che i vostri figli crescano ignoranti e con lo smartphone a dirigerli che forse si salvano dagli ignoranti e falso governanti che hanno! del resto, per comandare al tempo del grillopiddini e grilloleghisti, non serve una laurea o doti particolari.

A prescindere dai contenuti, sono certo che il primo della lista è: ASSUMERE ASSUMERE ASSUMERE tonnellate di inutile personale in più.

