A tutti i campani .

Siccome De Luca e’ troppo bravo per risolvere i problemi e non fa parte della cricca tra magistratura militante, potere politico massonico e giornalismo al loro servizio, deve essere avvisato in modo mafioso.

Se poi De Luca dice che i magistrati, essendo esseri umani come gli altri, quando sbagliano debbano pagare come gli altri allora deve essere indagato in modo da metterlo in cattiva luce presso l’elettorato.

Di fianco a De Luca mi ci metto anche io, sostenendo che bisognerebbe indagare quali magistrati facciano parte di consorterie o associazioni unitamente ad avvocati con i quali potrebbero sorgere cointeressenze in alcune sentenze orientate prima di arrivare in camera di Consiglio. In particolare andrei a vedere il consociativismo presso i tribunali amministrativi, TAR e CONSIGLIO di STATO.

Magari di scopre qualcosa di molto più interessante di quanto non ce ne sia per DE LUCA.

Cari campani, si vota De Luca alle regionali perché non e’ colluso con la malavita organizzata,la malagiustizia, la malasanità e il malgoverno.

Diamoci tutti una regolata quando avremo il lapis nelle mani nella cabina elettorale.

Facciamogli vedere di che pasta siamo e siete fatti. Ricordatevi delle quattro giornate di Napoli. Allora si trattava di tedeschi con i mitra spianati, oggi di imbrattacarte con le calunnie organizzate.

