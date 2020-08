Ora arriva il conto da pagare…si rinvia tutto a dopo le elezioni, sperando che la gente prima voti.

Decreto Agosto, blocco licenziamenti a due velocità.Dopo una giornata di tensioni il vertice di governo partorisce l’accordo: stop fino a fine anno per le aziende che usufruiranno della cassa integrazione, non per le altre. Scontro Confindustria-sindacati.Tanti i nodi ancora aperti sul decreto Agosto, Cdm di giovedì in bilico.

Assomiglia a una guerra di logoramento il pantano nel quale si è mosso per tutta la giornata il governo. Il vertice sul decreto Agosto, iniziato martedì sera, è proseguito a singhiozzo per tutto il corso della giornata. L’ultima bozza consta di 91 articoli, ed è costellata di note a margine evidenziate in giallo: “nodo politico”, “nodo politico”, “nodo politico”. Così sul testo della manovrina d’agosto sulla quale tutti dicevano di essere d’accordo fino a tarda notte non si è trovato nessun accordo.

Saranno costretti a cambiare il nome anche al Decreto Agosto.Non decideranno nulla fino a Settembre: prima delle elezioni se sono soldi a pioggia, dopo le elezioni se sono decisioni difficili.Che pena

Politiche assistenzialiste della peggior risma. Tanto poi si rientrerà andando a mettere mani nelle tasche dei cittadini. Magari con una tassa sul morto.

A settembre, la travata alle PD&M5S uniti dalle poltrone arriverà lo stesso, nonostante gli accordi notturni, salvo intese. Qualcuno mi accusa di essere pessimista, quando dico che allo stato attuale il sistema politico italiano sia incapace di pensare al futuro del paese. Ma questa è la verità, da un lato ci sono i pidini e i grillini che pensano che la soluzione del problema è quello di aggiogare l’Italia e gli italiani agli interessi europei,senza proporre nessuna riforma istituzionale ITALIANA cosi saranno costretta la EU, i tedeschi ed i francesi a far pagare il conto ai cittadini italiani, mentre loro verranno premiati e manterranno i loro privilegi, con una specie di dittatura, come collaborazionisti fedeli ed affidabili. In buona sostanza quello che hanno fatto in Grecia. Dall’altra parte ci sono i populisti ed il cane sciolto SALVINO che pensa solo ai sui interessi, il cui programma politico è un ammuffito berlusconismo, con l’obiettivo di continuare impunemente nel loro programma di malgoverno, ruberie impunite e privilegi vari. Se questi possono essere considerati politici affidabili e capaci

Ora arriva il conto da pagare…si rinvia tutto a dopo le elezioni, sperando che la gente prima voti. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo