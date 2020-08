Secondo un tam tam parlamentare il titolare della Farnesina vorrebbe traslocare al Viminale.VUOLE FARE IL SALVINI PER RECUPERARE CONSENSI.

Governo, rimpasto più concreto. Di Maio agli Interni, Renzi vuole la Difesa.

Governo, rimpasto più concreto. Di Maio vuole gli Interni, Renzi lo vuole alla Difesa.

L’emergenza Coronavirus in Italia continua, ma il governo nella pausa estiva lavora anche ad un rimpasto di ministri. Nonostante le smentite – si legge sul Corriere della Sera – le grandi manovre tra i leader sono iniziate, ma sarà decisivo il voto regionale per metterle in pratica. In un quadro così frammentato il crescente potere di Giuseppe Conte viene visto dagli alleati con una certa apprensione. Dietro le quinte, si è ripreso a parlare di rimpasto. Ufficialmente fioccano solo smentite sull’argomento, ma il lavorìo sotterraneo non sembra fermarsi.

Ieri è stato proprio Di Maio a negare che una ipotesi del genere sia sul tavolo: "Basta con questi retroscena. Il rimpasto non serve, il governo è solido e compatto". Secondo un tam tam parlamentare – prosegue il Corriere – il titolare della Farnesina vorrebbe traslocare al Viminale. La smentita, perciò, era d'obbligo.

E sempre, chi vuol mettere zizzania insinua! MA allora, chissà di che avranno parlato ieri Matteo Renzi e Di Maio? Il colloquio non deve stupire perché i due ormai si sentono con una certa regolarità. Circola voce che anche a Italia viva non dispiacerebbe cambiare qualche casella del governo, ottenendo magari la Difesa, benché Renzi abbia sempre decisamente negato di "volere poltrone o strapuntini". Chi di sicuro non è interessato a entrare nel governo è Nicola Zingaretti. Ma in caso di rimpasto potrebbe entrare nel governo un altro dem di peso: il vicesegretario del partito Andrea Orlando.

Secondo un tam tam parlamentare il titolare della Farnesina vorrebbe traslocare al Viminale.

