6 AGOSTO 2020,ESATTAMENTE 75 ANNI FA LA “GRANDE DEMOCRAZIA” AMERICANA INAUGURO’ IL SUO DOMINIO SUL MONDO, A SUON DI BOMBE NUCLEARI.

PER GLI SMEMORATI. TALE ATTO BARBARO HA DETERMINATO LA FEROCE CORSA AL NUCLEARE.

Bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki

Parte del teatro del Pacifico della seconda guerra mondiale

Il fungo atomico, causato da “Fat Man” su Nagasaki, raggiunse i 18 km di altezza

Data 6 e 9 agosto 1945

Luogo Hiroshima e Nagasaki, Giappone

Tipo nucleare

Forze in campo

Eseguito da Bombardiere B-29 Superfortress, Stati Uniti Stati Uniti”Enola Gay”

Ai danni di Giappone Giappone

Comandate da William Sterling Parsons, Paul Tibbets Bilancio

Esito Ancora dibattuto. Probabile influenza sulla resa del Giappone.

Perdite civili 90 000 – 166 000 vittime a Hiroshima

60 000 – 80 000 vittime a Nagasaki

Campagna del Giappone

I bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki in Giappone furono due attacchi nucleari operati sul finire della seconda guerra mondiale.

Il mattino del 6 agosto 1945 alle ore 8:15 l’aeronautica militare statunitense sganciò la bomba atomica “Little Boy” sulla città giapponese di Hiroshima, seguita tre giorni dopo dal lancio dell’ordigno “Fat Man” su Nagasaki. Il numero di vittime dirette è stimato da 100 000 a 200 000,[2] quasi esclusivamente civili. Per la gravità dei danni diretti e indiretti causati dagli ordigni e per le implicazioni etiche comportate dall’utilizzo di un’arma di distruzione di massa, si è trattato del primo e unico utilizzo in guerra di tali armi.

