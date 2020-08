I MAGHI DEL CORONAVIRUS .Inutile, dicono, il lockdown nazionale Ma sbagliano.

L’Italia è probabilmente un paese inutile che si perde dietro polemiche inutili. La Fondazione Einaudi (che si pensava avesse di meglio da fare) ha messo in campo addirittura una squadra di avvocati per obbligare Conte a rendere pubblici gli atti (secretati) del comitato tecnico scientifico Covid.

Da questi emerge che i tecnici erano contrari al lockdown nazionale, e suggerivano quello a zone. Apriti cielo, tutta la marmaglia dei social network, e parecchi illustri giornali, si sono scatenati: non era necessario chiuderci in casa.

Poverelli: era necessario e Conte ha fatto benissimo. Facile capire perché. Il ragionamento degli scienziati è: poiché il virus non era ovunque, bastava chiudere le zone infette. Piccoli geni. E se uno scappa (come è successo) per andare a trovare la morosa, e la infetta. Poi lei infetta il macellaio e quello altre 20 persone, che si fa? Solo “dopo” si dichiara anche quella zona rossa? E così avanti, sempre “dopo”?

Nel dubbio e davanti a una sciagura imprevedibile e drammatica come quella del covid, Conte ha preso l’unica decisione saggia possibile: lockdown nazionale.

Ma polemizzare e scatenare casini è ormai uno sport nazionale.

