L’IGNORANZA AL POTERE. Piccola antologia di scemenze grilline, una peggio dell’altra.

Piccolo furto letterario ai danni di Mirella Castigli.- I grillini al loro meglio. Ma la colpa non e loro ma di chi li ha sdoganati,cioè Gillo e gli elettori GRULLI.

1) #DiMaio disse che #Matera stava in #Puglia;

2) sentenziò che Pinochet veniva dal #Venezuela (e non dal Cile);

3) parlò della #millenariademocrazia francese;

4) apostrofò il presidente a vita cinese Xi Jinping con un memorabile #MisterPing;

5) per #Dibattista i Mille approdarono a Quarto (invece salparono da Quarto per sbarcare a Marsala);

6) Sempre il #Dibba definì la #Nigeria il Paese dove “il 60% è in mano agli estremisti islamici di Boko Haram, il resto del paese è in mano ad Ebola”;

7) Non cito tutte le bufale sull’Isis e contro l’America, ricordo solo un’ultima perla sulla #Grecia e il virus dell’#Aids: una #fakenews da manuale;

8 otto) Manlio #DiStefano confonde i libanesi con i libici (come un’altra senatrice del M5S);

9) in passato aveva definito l’Italia senza #tradizionecoloniale: costui ignora l’Eritrea, la Somalia, l’Etiopia, la Libia, l’Albania, oltre che le isole del Dodecaneso e la concessione di Tientsin, in Cina;

10) sempre Di Stefano credeva che l’Italia avesse “rotto” l’asse franco-tedesco… Forse credeva che avessimo spezzato le reni all’asse, dopo la Grecia? Mai successo né l’uno né l’altro.

Non continuo per pietà. Il #M5S rimarrà nella storia come il più plateale caso di fallimento della pubblica istruzione. Come dice Osho, entrerà nella storia, ma non nella geografia.

