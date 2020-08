Sapete quanti migranti positivi al Covid sono scappati dal luogo in cui erano ospitati, finora? uno!

È successo a Palermo: Un egiziano positivo e asintomatico si era allontanato per andare a salutare i suoi familiari, ma è rientrato spontaneamente dopo poche ore.

Ma tv e giornali tutti di centrodestra vi terrorizzano dicendovi che tutti i migranti che scappano in giro per l’Italia sono infetti come fossero tutti quell’egiziano lì. Pur sapendo che tutti gli altri che sono fuggiti dalla quarantena sono persone che non vogliono affatto restare in Italia e che sono risultati negativi ai test sierologici.

Sapete quanti italiani, fino a oggi, risultano contagiati da un immigrato arrivato su un barcone? Zero, nessuno!

Nessun nostro connazionale, fino ad ora, si è ammalato di Covid per aver frequentato un immigrato africano irregolare e positivo.

Questi sono fatti e non parole!

Ma la propaganda terroristica della destra, complici tutti quei media che sistematicamente si rincorrono nel proporre in pompa magna false notizie che il giorno dopo smentiscono senza farsi troppo notare, sta facendo passare l’Idea che se ci dovesse essere un aumento dei casi Covid la colpa sarebbe tutta dei migranti e delle 2 ore di libertà che di è preso l’egiziano, oltre a quella del governo Conte che li fa entrare nel Paese senza lasciarli affogare nel Mediterraneo.

E così, in un tempo di gravissima crisi economica, sociale e sanitaria che si vive in tutto il feroce mondo capitalista come il nostro in cui un quinto degli italiani non sa se, a settembre, avrà ancora un lavoro, noi stiamo qui a parlare di “pericolo migranti infetti”.

Come star a dire che: se stessimo guidando una macchina con una ruota a terra, il semiasse spaccato, senza freni e luci, con l’olio finito e in riserva, invece di preoccuparci di ciò, noi ci dovessimo preoccupare molto di più del fatto che l’autoradio non prende bene Mediaset e Radio Padania.

Lo capite anche voi che così non si può andare avanti, vero?

