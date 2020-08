SEGRETI di STATO ❓ Lo so. Leggerete solo le prime quattro righe. È per questo che stiamo andando a ramengo.

A nome di CHI e per conto di CHI e COSA queste “secretazioni” vengono fatte ed imposte ? Su quali basi di valutazione, gli organi competenti in materia, accettano o meno tali richieste di secretazioni.? Tutte domande che meritano e vogliono risposte in un Paese che “democratico” dice di essere e che DEMOCRATICO vogliamo che sia.

Ora la questione non è da portare avanti in modo semplicistico e/o di contrapposizioni tra opposti schieramenti e per opportunismi faziosi ed interessi partitici, ma per mero e doveroso principio di valenza democratica e giustezza giuridica nella decisione presa. E se modifica,in tal senso, dovrà essere fatta, anche di natura “costituzionale”,si dovrà fare e porre rimedio nei modi e nei tempi più celeri possibili.

Pertanto,per ora, crediamo che saggezza,pazienza e ponderazione debbano prevalere e lasciare che il tempo faccia il suo corso.

> Siamo di fronte al fatto di una richiesta di “accesso agli atti del Comitato tecnico scientifico”,in base ai quali sono stati adottati,dal governo,i dpcm per far fronte all’emergenza sanitaria; da parte della Fondazione Einaudi.

> Il Governo pone su questi la “secretazione”.

> La Fondazione Einaudi fa ricorso al Tar del Lazio contro tale secretazione.

> Il Tar del Lazio accoglie l’istanza della Fondazione per ottenere l’accesso agli atti.

> Il Governo,tramite l’Avvocatura dello Stato, ha fatto ricorso al “Consiglio di Stato” contro la decisione del Tar del Lazio.

> E i giudici amministrativi del Consiglio di Stato, con decreto cautelare monocratico depositato venerdì, hanno “sospeso l’effetto della sentenza del Tar” fissando la camera di consiglio per il

prossimo 10 settembre.

— Il Presidente Conte,in una sua dichiarazione in merito alla “secretazione”, dice: “…onde evitare qualsiasi implicazione derivante dai medesimi verbali e creare allarmi e pericolosità sociale…” – chiede di attendere almeno fino al 15.Ottobre, quando scadrà la proroga dello stato di emergenza.

Crediamo che attendere fino al 10.Settembre, data fissata dal Consiglio di Stato per la decisione finale. O anche quella del Presidente Conte,del 15.Ottobre per desecretare gli atti, non ci sembra un tempo così lungo da creare scompiglio e zuffe di qualsiasi genere. Anche se di “mancate parole” e di esempi opposti ne abbiam visti già molti nel panorama politico in generale.! Ma quello che più preoccupa ed insospettisce in tutto questo è ciò che è successo ieri, dove il governo modifica le nomine riguardo la questione dei capi dei Servizi Segreti senza informare il Parlamento, senza che venga coinvolto il Comitato di Vigilanza (COPASIR), in barba a tutti gli equilibri di poteri e agli equilibri tra maggioranza e opposizione.

Ed il Copasir aveva anch’esso chiesto al governo l’accesso agli atti. – ….il tutto pare quanto meno strano ed…. architettato ad arte.!

POI, FIATO ALLE TROMBE e FUOCO ALLE MICCE.!! …. Le Democrazia non è un gioco.!

============ ============

CONSIGLIO DI STATO SALVA CONTE DALLA GALERA SIGILLANDO I COMPROMETTENTI DOCUMENTI ANTI-PANDEMIA

By VALDO VACCARO 6 Agosto 2020

È Carlo Taormina che parla e si sfoga amaramente su quanto sta succedendo. Avvocato, politico, giurista e accademico. Giustamente rispettato e ammirato per le sue referenze, per il suo coraggio, per non tirarsi indietro davanti alle difficoltà e alle complicazioni che lo accompagnano nella sua delicata professione. Sentirlo esprimersi in termini dimessi e quasi da persona sconfitta non è per niente un fatto normale. Dai suoi toni si capisce che qualcosa di particolarmente grave sta accadendo in questo paese.

SISTEMA INCASTRATO E CEMENTATO, DIFFICILE DA SCARDINARE

Cari Amici, siamo arrivati al punto che qualsiasi sforzo facciamo, qualsiasi iniziativa prendiamo, qualsiasi battaglia cominciamo a portare avanti, siamo sempre al palo, sempre senza speranza. Questo è un sistema che si è incastrato, è un sistema che si è cementato e che ci ha portato alla perdita di tutti i nostri diritti e di tutte le nostre possibilità di vivere in un paese democratico.

RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE SULLE DECISIONI RELATIVE ALLA EMERGENZA COVID

Non so se avete ascoltato in queste ore le informazioni televisive. È accaduto che rispetto alle denunce che sono pendenti dinanzi ai Tribunali di Roma nei confronti di Conte, Speranza e altri, era stata fatta richiesta per ottenere una documentazione dalla quale risultasse cosa era stato posto a fondamento delle decisioni assunte dal governo per la gestione dell’emergenza Covid, in particolare per sapere sulla base di quali pareri si sia deciso di chiudere o di non chiudere e di tutto quanto è stato fatto.

IL TAR DEL LAZIO ORDINA AL GOVERNO DI CONSEGNARE TUTTI I DOCUMENTI SEGRETATI

Vi ricordo brevemente che la nostra denuncia è basata sull’aver omesso per per circa 40 giorni di imporre il lockdown che con 15 giorni avrebbe risolto ogni problema e ci avrebbe almeno salvato da 30.000 vittime. Questo è il tema con il quale si confronta l’autorità giudiziaria romana. Benissimo. È stata fatta richiesta al governo di far conoscere gli atti del Comitato Scientifico sulla base dei quali il governo stesso aveva preso le sue decisioni. Il governo aveva risposto negativamente. La fondazione Einaudi che si era fatta carico di capire come stessero le cose, ha fatto ricorso al TAR del Lazio. Il TAR ha ordinato al governo di consegnare tutti i pareri espressi dal Comitato Scientifico.

CONSIGLIO DI STATO STRANAMENTE ULTRA-RAPIDO NEL BLOCCARE L’ATTO DEL TAR

Ebbene, in poche ore Conte è stato capace di impugnare tale provvedimento, impedendo di far conoscere le carte a chi lo richiedesse e, successivamente, ha fatto ricorso al Consiglio di Stato. Da rilevare come il CS abbia agito con inusitata celerità, quando noi aspettiamo sentenze per anni e decisioni per mesi da parte di qualsiasi Ordine Giurisdizionale. In questo caso, nell’arco di 48 ore, il Consiglio di Stato ha accolto le richieste del governo, cioè di Conte, e ha messo il sigillo sul segreto di questi atti.

CONSIGLIO DI STATO E GOVERNO FANNO QUADRATO E ALLEANZA

Quindi il Consiglio di Stato e il Governo sono d’accordo che i cittadini italiani non debbano conoscere i fatti, non debbano sapere per quale ragione sono morte non 3 o 300 che sarebbe già gravissimo, ma 30.000 persone in più di quelle che sarebbero potute essere prendendo altre decisioni. Questa è una cosa di straordinaria gravità, perché sono tutte le istituzioni che si mettono insieme contro i cittadini italiani. Governo, Parlamento, Consiglio di Stato, Magistratura uniti in blocco contro la trasparenza: non c’è niente da fare. Non abbiamo la possibilità di sapere perché siano state assunte quelle decisioni………

Continua a leggere: >> https://www.valdovaccaro.com/consiglio-di-stato-salva-conte-dalla-galera-sigillando-i-compromettenti-documenti-anti-pandemia/?fbclid=IwAR1ZFQM8lWFSSrhxnzaAFXHBNPCE7PsRexerTY8Gm3VY4Y9yJ-Di3R2qlys

===== ===== =====

Leggi anche:

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/08/06/verbali-del-comitato-scientifico-pubblicati-sul-sito-della-fondazione-einaudi-ecco-cosa-ce-scritto-negli-atti-che-erano-segreti/5891815/

COPASIR chiede gli atti secretati:

http://www.meteoweb.eu/2020/08/coronavirus-copasir-chiede-atti-secretati-comitato-tecnico-scientifico/1464359/

SEGRETI di STATO ❓ Lo so. Leggerete solo le prime quattro righe. È per questo che stiamo andando a ramengo. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo