Beirut, la ex Svizzera del Medio Oriente, dopo la terribile esplosione che l’ha devastata come se ci fossero stati dei bombardamenti.

Un paese sfortunato al quale ci sentiamo vicini, io personalmente mi ci sento vicina avendolo visitato più di una volta!.

La sofferenza della sua popolazione e i suoi morti non possono lasciarci indifferenti.

Per chi l’ha visitata prima della guerra e dopo, non può pensare che sia ridotta nuovamente in queste condizioni.

Solidarietà totale ed emotivamente vicino a quella povera gente.

Solidarietà totale ed emotivamente vicino a quella povera gente.

