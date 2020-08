Su #Alitalia vogliamo vederci chiaro.

Sono settimane cruciali con diversi fronti aperti: dall’impegno dei 3 miliardi di ulteriori risorse che il Governo ha stanziato alla scelta fatta sui vertici della newco Alitalia Tai che però ancora non è nata, dall’amministrazione straordinaria della vecchia compagnia alle linee guida del piano industriale che è in corso di redazione e che dovrà contenere una profonda discontinuità col passato ed essere presentato a Bruxelles per l’approvazione.

Su tutti questi passaggi fondamentali il Parlamento non può rimanere all’oscuro, perché significherebbe mancare al nostro dovere di indirizzo politico e di vigilanza.

Per questo, a nome di Italia Viva, ho chiesto di calendarizzare al più presto una serie di audizioni in commissione Trasporti con tutti i player coinvolti: il commissario, i nuovi vertici, il ministro Gualtieri, e i ministri Patuanelli e De Micheli per le loro competenze.

Alitalia negli anni ha consumato miliardi di risorse pubbliche e l’emergenza Covid non può essere alibi per scelte sbagliate: è fondamentale che si proceda con velocità, efficienza e massima trasparenza nell’interesse del Paese e dei cittadini.

