UN RECORD .Parlamento messo all’angolo e legge elettorale fasulla.

La democrazia è in pericolo? ORA SI!

Quelli che hanno combattuto strenuamente contro la riforma costituzionale del 2016, facendone la frontiera tra democrazia e autoritarismo.

Quelli che lanciavano allarmi sul “combinato disposto” tra riforma costituzionale e la legge elettorale maggioritaria che fecero di tutto per affossare.

Quelli che, per anni, hanno parlato solo di “Patto del Nazareno”, felici di esibirlo come la prova provata del tradimento della sinistra.

Oggi “quelli” offrono uno scambio a populisti e destra: noi sosteniamo il massacro del Parlamento col taglio grillino (altro che “attacco” alla Costituzione del 2016!) e voi ci votate la riforma elettorale col proporzionale puro (un super combinato disposto!). Poi ce la giochiamo dopo il voto, tra cinque capipartito, si dicono ammiccanti.

Stavolta all’appello Berlusconi risponde mandando avanti Brunetta, che gli sembra più all’altezza degli attuali interlocutori del PD. Che implorano “per favore la riforma proporzionale approvatecela almeno in un ramo del parlamento prima del referendum sul taglio dei parlamentari”. Suscitando Ilarità tra grillini e forzisti. Con questi ultimi che, da mesi, cercano un buon motivo per sostenere il governo, magari sostituendo Italia Viva che insiste sul maggioritario. Ma non era Renzi che trafficava con Berlusconi?

Siccome in questo paese avere una visione politica lucida e coerente è un limite grave, siccome considerare i cittadini gente che ragiona è da idealisti inguaribili, siccome “quelli” non capiscono perché Renzi continui a volere il maggioritario che lo sfavorirebbe, ecco pronto il motivo: punta i piedi per avere in cambio la Boschi ministro.

Ognuno misura le cose col suo metro e “quelli” se ne facciano una ragione, gli toccano Zingaretti e Brunetta e poi, tutti insieme, avanti col combinato disposto tra Parlamento messo all’angolo e legge elettorale fasulla. Due colpi alla democrazia assestati in 4 anni. Un record.

