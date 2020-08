Teresa Bellanova lascia il letto d’ospedale e va a palazzo Chigi per difendere la “sua” norma.Doveva essere ricoverata fino a lunedì.

Teresa Bellanova sta partecipando alla riunione del Consiglio dei ministri sul decreto Agosto. La ministra delle Politiche agricole ha deciso di lasciare la clinica dove era in programma un suo ricovero fino a lunedì per accertamenti, quando ha appreso che era stata modificata la bozza del decreto nella parte che più la interessava, ovvero quella sul cosiddetto ‘bonus filiera italiana’ (bonus ai ristoratori sull’acquisto dei prodotti italiani). Bellanova ha quindi deciso di partecipare di persona alla riunione per “difendere” la bozza – viene spiegato – che era stata ampiamente condivisa. “Siamo dalla parte di Teresa Bellanova e del suo lavoro . Da grande combattente qual’è le hanno detto che stavano modificando il suo provvedimento per la ristorazione è lei si precipita dal letto di un ospedale in Cdm”, ha detto Matteo Renzi presentando ‘La mossa del cavallo’ a Senigallia.

Che bella la politica VERA , quella fatta con passione e competenza, altro che i Vaffa! Grande Leonessa, grande #TeresaBellanova ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo