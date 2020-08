Conte ha mentito!

00:00 I giornali si dividono in due: i giornaloni che fanno il coro al decreto agosto e a Conte, e quelli dell’opposizione contro le bugie conclamate del Premier.

04:08 Travaglio in grande imbarazzo nel difendere Conte sui documenti desecretati del Cts.

04:50 Ricolfi dice che il nostro modello non è stato il migliore del mondo… e ha ragione!

06:55 C’è chi ha il coraggio di dire che il blocco dei licenziamenti è stato fatto per troppo poco tempo.

08:20 Le misure per il Sud, alleggerimento del costo del lavoro per le imprese. Ma per il nord?

09:23 La lotta contro il contante continua ed è una minchiata.

09:50 Ecoincentivi alle auto, sono 250 milioni mentre la Francia ha stanziato 8 miliardi.

11:14 La pillola abortiva è sempre più libera.

11:43 Adesso a Beirut non è esclusa la pista dell’attentato.

12:10 J-Ax adesso ci spiega qual è il modo per vivere sani: indossare la mascherina!

13:30 Telepass agli svizzeri…

14:08 Boschi e Orlando vorrebbero tornare al governo…

