E siamo alla terza versione. Questo! È pericoloso e bugiardo .Siamo alle solite e allora! W L’Italia e il popolo dei creduloni…

Cdm, Conte: “Approvati interventi per complessivi 100 miliardi”. E sul Covid: “Misure precauzionali in vigore fino al 7 settembre”Il premier: “Interventi per il Sud di portata storica”. Varata la riforma del Csm. “Nessun rimpasto”. E sul caso dei verbali Cts: “La situazione ad Alzano e Nembro era compromessa, zona rossa non aveva senso”. Via libera a vertici Agcom e Anac. Proroga 12 mesi stato emergenza ponte Genova. Piantedosi prefetto di Roma, Frattasi capo gabinetto Viminale

E siamo alla terza versione.

APPROVATO SALVO INTESE !!! Ho letto il decreto e sinceramente per la CIG, gli sgravi ed il blocco dei licenziamenti penso vada sicuramente chiarito meglio. Che significa altre 18 settimane di CIG se diverse Aziende, per non penalizzare eccessivamente i propri dipendenti, hanno pianificato le prime 18 settimane sino a fine Ottobre? Dove ci sono 18 settimane tra Novembre e Dicembre? Le potranno utilizzare solo chi ad Agosto ha già esaurito le prime 18? “Le imprese che hanno utilizzato la cassa Covid a maggio e giugno e non ne hanno chiesto una proroga beneficeranno dell’esonero totale dei contributi previdenziali per un massimo di 4 mesi”.Che cosa significa? Non vorrei che come spesso capita sia avvantaggiato chi abbia abusato della CIG, al di là della reale necessità indotta dall’emergenza Covid. Cerchiamo di essere un Paese degli onesti, e non sempre quello dei furbi!!! Per non dire altro!!!

Aggiungo! Ma se lo scostamento di bilancio (debito) è stato di 55 miliardi gli altri 45 da dove saltano fuori. Ma vorrei fare un passo indietro, 155 già spesi, 55 da spendere più 45 (?), in pratica il “fondo di recupero” se lo siamo già mangiati.

È pericoloso e bugiardo:

Il 2 aprile dichiara che il CTS aveva espresso parere di chiudere il 3 marzo e che chiese approfondimenti che pervennero il 5 marzo. In uno stralcio di interrogatorio pubblicato nel libro “Come nasce un’epidemia” scritto da tre giornalisti del Corriere della Sera Conte avrebbe detto ai pm di non aver “mai visto” quel documento del Cts. Finalmente ieri sera dichiara di avere visto il verbale solo il 5 marzo…..ha mentito anche sulla zona Rossa a Nembro e Alzano. Ha mentito al Paese e ai PM. Avete capito perché non voleva desecretare i verbali del Cts? Altro che non aveva visto verbali? Dal 3 marzo all’8 marzo (giorno del lockdown provincia Bergamo) quante vite Si Potevano salvare? Le Regioni ad inizio epidemia non potevano fare nulla addirittura il Governo attaccava e faceva ricorsi sui governatori che si muovevano i autonomia (ricordate caso Marche, governatore PD?). Bugie su bugie…come i 400 mld e Potenza di fuoco, come la cassa integrazione a tutti entro 16 aprile, come le mascherine ancora carenti ad Aprile, come le nomine dei Servizi nel decreto di emergenza ecc..BUGIE e c’è ancora qualcuno che crede a Giuseppi….W L’Italia e il popolo dei creduloni…

E siamo alla terza versione. Questo! È pericoloso e bugiardo .Siamo alle solite e allora! W L’Italia e il popolo dei creduloni… ultima modifica: da

