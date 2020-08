Referendum, Renzi (Iv): “Più inutile che dannoso”

“Il Referendum? Per me è più inutile che dannoso Anche noi avevamo toccato quel tema ma era legato a un efficientemente delle istituzioni, nell’ambito di una riforma costituzionale complessiva.Serve riproporre il referendum da noi proposto nel 2016. Il problema non è il numero dei parlamentari ma loro competenza. Per me l’errore è tenere i parlamentari in due camere distinte. L’obiettivo qui è sventolare una bandiera populista. Penso che noi avremmo invece bisogno di un sistema elettorale sul modello del sindaco d’Italia, affinché la sera delle elezioni si sappia chi ha vinto e dove non hai un presidente del Consiglio che una volta governa con Salvini e una con Zingaretti”. Lo ha detto Matteo Renzi presentando “La mossa del cavallo” a Senigallia.

