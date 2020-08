REFERENDUM, UN BOCCONE AVVELENATO Un’iniziativa irresponsabile, che farà solo danni.

Diciamoci la verità: questo referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari è un pasticcio infernale.

Come fai, sbagli.

Voti SÌ, come probabilmente farà d’istinto la maggioranza degli elettori, e avalli una riforma monca, incompleta, inutile e peggiorativa dell’esistente, che squilibra gravemente le rappresentanze territoriali, provocando palesi follie come la pressoché totale mancanza di rappresentanza di interi pezzi di territorio.

Voti NO, e probabilmente non serve a nulla, perché chi andrà a votare (e non saranno pochi, vista la concomitanza con le Regionali), non starà lì a sottilizzare; inoltre fare campagna per il NO sarebbe una evidente minaccia alla stabilità del Governo, l’ultima cosa di cui abbiamo bisogno in questo momento. In pratica il NO si ridurrebbe ad un voto identitario, di testimonianza, senza alcuna valenza politica: insomma, un voto inutile.

Non voti: evidente nonsenso, visto che un referendum costituzionale non ha quorum e quindi, anche se votano in tre, il risultato è valido e cogente.

Insomma, sembra davvero un ginepraio dal quale non si esce senza farsi male, e non poco.

Che fare? In tanti, almeno quelli più sensibili ed avvertiti, se lo stanno chiedendo, consci di avere dovuto soggiacere lo scorso agosto al diktat del M5S per poter avviare il Conte 2 e mandare Salvini dove meritava. Questo era il boccone più indigesto (direi meglio, avvelenato) che siamo stati costretti ad ingollare.

Purtroppo, siamo di fronte all’ennesimo esempio della sconsideratezza e dell’insipienza di una forza politica che ha preso 11 milioni di voti e oltre 330 deputati senza avere assolutamente null’altro nella testa che fare il massimo danno possibile alle Istituzioni (la famosa scatoletta di tonno), già messe a dura prova da decenni di incuria, di lotte fratricide, di violenze di ogni genere. Per loro valeva e vale la bandierina di avere ridotto il numero dei mangiapane a tradimento che spolpano l’osso della politica italiana. Cosa volete che ne sappiano, che gliene freghi, degli equilibri istituzionali, delle rappresentanze, dei collegi, dei territori? A loro basta poter dichiarare che “hanno abolito la povertà” o, in questo caso, che hanno tagliato l’odiata casta (della quale pure loro ormai fanno parte, e con grande soddisfazione).

A questo si è ridotta la politica italiana ed è inutile rivangare il danno incalcolabile prodotto da quell’altra manica di incoscienti che allegramente buttarono a mare l’unica riforma costituzionale seria prodotta nel dopoguerra per il solo sadico sfizio di mettere fuori gioco il Governo Renzi. È del tutto inutile tornarci su: bisogna guardare avanti, per quanto brutto il panorama possa apparire.

E allora guardiamolo, il panorama. Pragmaticamente, laicamente.

Questo schifo di riforma non è arrestabile; non credo sia possibile, anche a costo di mandare tutto all’aria. E più ci agitiamo, più la “gente” si convincerà a votare SÌ per dare una lezione a “quelli lì”.

Quindi credo che si debba fare “buon viso a cattivo gioco” e andare avanti. Però bisogna anche cercare di “fare di necessità virtù” (è tempo di proverbi…) e puntare in ogni modo ad ottenere qualcosa in cambio: “ex malo bonum” (e con questo chiudo con le frasi fatte). Bisogna assolutamente riparare i guasti e costruire qualcosa di accettabile. Non è solo un problema di adattare la legge elettorale, non basta affatto.

In realtà il documento sottoscritto dalle forze politiche della nuova maggioranza a ottobre 2019, e reso noto da Repubblica, prevedeva tutta una serie di correttivi, di modifiche ai Regolamenti, di modifiche costituzionali, che potrebbero essere molto utili e mitigare l’effetto distorsivo della pura e semplice riduzione del numero dei parlamentari e perfino rendere più efficiente il funzionamento delle Istituzioni.

Non è questa la sede per entrare nel dettaglio, ma su quella base, opportunamente integrata e sviluppata, si potrebbe costruire qualcosa di buono.

Il problema è: chi lo fa? E quando? Qualcuno ha interesse a promuoverlo, oppure sono tutti concentrati sulla più o meno spinta proporzionalità della legge elettorale, che è solo uno degli aspetti? E come si fa a renderlo compatibile con i problemi immani che sono connessi all’utilizzo dei fondi europei ed alla necessità di rimettere in moto un Paese che rischia una recessione tremenda? Dov’è la maturità necessaria, la volontà politica, per affrontare in modo organico tutto l’argomento?

Troppe domande. In più la forza di maggioranza relativa è palesemente allo sbando, senza idee, senza leader, senza classe dirigente, senza coraggio, senza cultura (c’è gente al Governo che pensa che Beirut sia in Libia …!). Hanno solo tanti voti in Parlamento e non sanno che farsene. Hanno già dovuto buttare a mare moltissime delle loro infantili infatuazioni (TAP, TAV, vaccini, Europa, infrastrutture, …) e adesso resistono aggrappati alle ultime zavorre.

Come se non bastasse, il Partito che dovrebbe essere il baluardo del riformismo, il custode delle Istituzioni, il PD insomma, è indeciso, diviso, timoroso, titubante, incapace di prendere “il toro per le corna” (ancora …!) e giocarsi l’egemonia nel campo progressista.

I partiti più piccoli (Italia Viva, +Europa, Azione) possono pungolare, possono contribuire, ma, diciamoci la verità, solo Renzi (con un manipolo dei suoi) ha la faccia tosta necessaria per affrontare a muso duro la realtà. Spesso ottiene risultati, ma da solo, e con tutto l’establishment contro, non può fare miracoli.

Eppure, bisogna farlo. Eppure, bisogna provarci. Bisogna prendere un’iniziativa forte per avviare un processo di riforme razionale e soprattutto utile. Il tempo c’è. Ormai è chiaro che si voterà a marzo del 2023: c’è ancora mezza Legislatura, e non è poco.

In cambio del SÌ al referendum, la maggioranza prenda l’impegno pubblico e solenne di preparare una riforma organica (e non solo un’ennesima legge elettorale), che possa essere votata nel corso del 2022, ed attuata col prossimo ciclo elettorale. Si dia l’incarico ad una personalità molto forte ed autorevole (non mancano), che gestisca una specie di Bicamerale con ampi poteri e che lavori in disparte, possibilmente anche con le opposizioni, senza interferire con l’attività del piano di riforme legato al Recovery Fund ed al MES. Anche il Quirinale dovrebbe in qualche modo dare una sorta di imprimatur.

Non è un’idea granché originale, mi rendo conto, ma se vogliamo uscire dal pasticcio nel quale ci troviamo, dobbiamo pur prendere qualche iniziativa. Non possiamo solo dividerci e litigare per l’ennesima volta, e in più mentre il Paese rischia il collasso.

Per concludere con i modi di dire (tanto ormai…): “è meglio accendere una candela che imprecare contro il buio”.

