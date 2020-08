La breve, felice vita (politica) di Giuseppi. I motivi sono due:

1- Oggi l’Italia viaggia su un passivo di 200 miliardi all’anno. E’ evidente che non si potrà andare avanti così ancora per molto. Giuseppi quindi fra un po’ dovrà tirare il freno a mano. Basta bonus regalati anche alle casalinghe e a stormi di giovanotti in forze seduti sul divano di mamma.

2- La politica italiana (brutta bestia) vive solo se sta in movimento. E il movimento consiste nel fare e disfare i governi, togliendo e aggiungendo (i famosi rimpasti). Adesso intorno a Conte c’è un gran movimento. Di Maio e Renzi i due più attivi. Il primo perché spera di andare agli Interni, dove (Salvini docet) basta bloccare un barcone per vedere i propri consensi salire come razzi. Il secondo perché, diventato un maestro delle manovre parlamentari, non esclude di potersi ritrovare a palazzo Chigi, o almeno da quelle parti.

Tutto questo che cosa c’entra con i problemi italiani? Assolutamente niente. E infatti siamo in guai seri, con la prospettiva di un settembre nero da paura.

SIAMO AL CAPOLINEA: LA BREVE FELICE VITA DI GIUSEPPI Sta spendendo montagne di soldi che non abbiamo. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo