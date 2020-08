Tagliamo un terzo della nostra democrazia in cambio di un caffè all’anno.Dal “taglio” del numero dei parlamentari solo danni. Chi supporta questa riforma sciagurata lo fa per pura demagogia tattica.

La mia opposizione alla riforma che taglia in maniera “lineare” il numero dei parlamentari non implica una pregiudiziale ostilità nei confronti di ogni intervento volto a ridurre il numero dei componenti di Camera e Senato, ma parte dalla considerazione che si debba sempre preservare la funzionalità delle Camere e l’equilibrio istituzionale. In linea di principio, inoltre, la riduzione dovrebbe avere almeno un senso politico e rappresentare ad esempio la conseguenza del voto espresso attraverso la scheda bianca da parte di quegli elettori che non si sentano rappresentati dall’offerta politica. La riduzione dovrebbe comunque essere contenuta entro i limiti minimi di funzionalità di ciascuna Camera.

Al contrario, con la riforma approvata (e votata da alcuni schieramenti per motivi di contingente opportunità politica e senza riguardo all’architettura costituzionale), si attuerà un taglio, appunto, lineare, con la riduzione a 400 deputati e a 200 senatori, e ciascuno di quegli eletti sarà chiamato a rappresentare, rispettivamente, oltre 150 mila ed oltre 300 mila elettori. Le circoscrizioni elettorali dovranno essere ridisegnate ed enormemente ingrandite.

Già questo punto evidenzia quanto sia falso il “mantra” che pretende che questa riforma “tagli i costi della politica”, poiché è chiaro che per fare campagna elettorale in circoscrizioni più ampie saranno necessarie maggiori risorse economiche per cui i costi aumenteranno e non saranno sostenibili economicamente da tutti i singoli candidati. Per consentire, giustamente, a tutti la possibilità di fare politica, sarà forse necessario aumentare l’entità dei rimborsi elettorali e comunque i candidati faranno sempre più ricorso ad altre fonti di finanziamento, instaurando rapporti preferenziali con gruppi dotati di capacità economica portatori di interessi particolari.

Dunque, si provocherà un ulteriore indebolimento del rapporto tra eletto ed elettori, mentre si consentiranno più facilmente interventi “lobbystici” a sostegno del candidato, il quale una volta eletto sarà maggiormente avvinto ad essi e rischierà di divenire un “agente” di questi finanziatori e non, come dovrebbe essere, un parlamentare e dunque un rappresentante della Nazione.

Può migliorare in tali condizioni l’amministrazione della cosa pubblica? Di fatto, il voto stesso, da espressione di rappresentanza delle esigenze e dei bisogni dei cittadini e dei territori, diventerà prevalentemente, se non esclusivamente, voto di opinione, ma non tanto dell’opinione pubblica, quanto di quella delle segreterie politiche di partiti, sempre più impermeabili ed incapaci di rispondere alle esigenze della società.

Sempre volendo prendere in considerazione la tesi del “taglio delle spese” (come se la democrazia fosse una spesa!), non si può non ribadire ancora una volta che la riduzione del numero dei parlamentari, in termini percentuali sarebbe pari a circa il 36% della rappresentanza parlamentare, a fronte di (un’apparente) riduzione di spesa di 81,6 milioni di euro/anno, equivalenti a 1,35 euro ogni anno per ciascun cittadino, lo 0,007% della spesa pubblica. Insomma, si rinuncia ad un terzo della nostra possibilità di rappresentanza democratica per un caffè, un caffè all’anno!

Ben altre sono le spese della politica che dovrebbero essere considerate! Come non notare, per esempio, che per una pregiudiziale ed inspiegabile rifiuto del MES si rinuncerebbe senza motivo a centinaia di milioni di risparmio di interessi sul debito, o che “Quota 100” ha costi insostenibili o, ancora, che la vicenda Aspi ci farà spendere ben più dei 20 miliardi vagheggiati dai Benetton come indennizzo per la revoca della concessione (ma si sarebbe dovuto avere il coraggio di dichiarare la decadenza del concessionario per inescusabile e irreparabile inadempienza, e la decadenza non può essere che una sanzione, senza alcun corrispettivo o indennizzo), o, infine, che senza riuscire ancora a rilanciare la ex compagnia di bandiera, per Alitalia stiamo sperperando circa 3 miliardi per un ennesimo salvataggio di corto respiro. Questi i veri costi di una politica scellerata, che certo nulla hanno a che vedere con il taglio dei Parlamentari ed il suo esiguo “risparmio”. I costi della politica sono effettivamente enormi e spropositati, ma essi derivano, come accennato, dalla cattiva amministrazione della cosa pubblica, mentre la democrazia non è equiparabile al costo di una produzione industriale, essa è la casa comune, il bene comune per eccellenza.

Un numero tanto ridotto di parlamentari, a conti fatti, avrà inevitabili conseguenze peggiorative sul funzionamento di ciascuna delle Camere; infatti, se ne compromette seriamente la funzionalità, in particolare, del Senato che già oggi arranca con 14 Commissioni permanenti, comitati e Commissioni d’inchiesta, influirà negativamente anche sull’intero equilibrio istituzionale. Dunque, l’Esecutivo, che si è appropriato di fatto della funzione legislativa, con questa riforma limiterà anche il residuo potere parlamentare di indirizzo e controllo dell’azione di Governo il quale risulterà enormemente affievolito, se non annullato del tutto.

È, quindi, facile capire che il potere esecutivo che già tende costantemente a consolidare la propria posizione di preminenza, divenendo soverchiante, sciolto da controlli e contrappesi istituzionali, non potrà che avere vita sempre più facile dovendo rapportarsi con un numero ridotto di parlamentari, che dipenderanno sempre di più dall’esecutivo stesso, oltre che dalle segreterie di partito, per prevaricare sempre di più, rovesciando la logica costituzionale che impone al Governo di ottenere la fiducia delle Camere; questi complessi equilibri istituzionali sono il baluardo a difesa della nostra Repubblica parlamentare.

Si aggiunga che un numero inferiore di parlamentari non può affatto significare una migliore qualità del lavoro parlamentare, dato che sarà sempre più difficile approfondire l’esame dei testi legislativi ed in particolare di quelli predisposti dal Governo, i cui decreti sono sempre più smisurati e disomogenei. Ed anche il rapporto tra il parlamentare e la dirigenza del proprio partito sarà sempre più sbilanciato ed improntato ad un rapporto di completa dipendenza, con la conseguenza che il parlamentare diventerà, ancor più di oggi, rappresentante solo del partito, in quanto il capo del partito decide la sua ricanditatura e la sua appartenenza al gruppo parlamentare, revocabile come insegna l’esperienza (personale) “ad nutum”.

I fautori di questa riforma abnorme, attuata lo si ripete ancora, attraverso un taglio lineare indipendentemente da qualsiasi analisi di merito della spesa, la supportano esclusivamente per pura demagogia tattica. Non è politica, non si rispetta l’assetto istituzionale, e si dimostra totale indifferenza per il fatto che ridurre in tal misura il numero dei parlamentari significa mutilare la sola istituzione democratica attraverso la quale il cittadino può avere voce, allontanando ancora di più la comunità dai suoi rappresentanti.

È da chiarire che non ogni revisione è di per sé stessa conforme alla Costituzione; vi sono, infatti, alcuni principi immodificabili la cui lesione, anche se operata mediante norma di rango costituzionale, non è ammissibile. È il caso del principio di eguaglianza contenuto all’articolo 3 della Costituzione, vera pietra angolare della complessiva architettura, principio che è declinato nella specifica materia elettorale, dall’articolo 48 della Costituzione, il quale impone che il voto sia, tra l’altro, “uguale”. Si deve allora evidenziare che questa riforma è anche formalmente incostituzionale, poiché come è stato osservato, a titolo d’esempio, il Trentino-Alto Adige, con circa 1 milione di abitanti, eleggerà 6 Senatori. Lo stesso numero della Calabria, che però ha una popolazione che è circa il doppio.

È, quindi, chiarissima la violazione del principio di uguaglianza, poiché il voto dei cittadini trentini con la riforma approvata varrebbe il doppio di quello dei cittadini calabresi. E considerazioni del tutto analoghe si possono sviluppare per alcune altre regioni caratterizzate da una bassa densità demografica, arrivando, di fatto, a cancellarla.

È chiaro che nessuna legge elettorale potrebbe rimediare efficacemente a tali guasti, ed è dunque stucchevole l’attuale pretestuosa discussione secondo cui prima del Referendum si dovrebbe arrivare “almeno ad una prima lettura” di un disegno di legge elettorale, come se la prima lettura di una legge fosse una garanzia. Va evidenziato che invece necessitano 3 ordini di ulteriori interventi normativi: Costituzionale, legislativo e regolamentare. Oltre a ridisegnare i collegi ed intervenire sulla legge elettorale (ma non è possibile garantire che siano rappresentati se non i partiti maggiori in alcune regioni), occorre poi intervenire – con norma costituzionale – sul numero dei Delegati regionali per l’elezione del Presidente della Repubblica, numero che la riforma ha lasciato immutato e che diventa una sproporzione rispetto al diminuito peso delle Camere; ma, soprattutto, necessitano ampie modifiche ai Regolamenti parlamentari, altrimenti, la stessa possibilità di far funzionare il Senato, in particolare, sarebbe fortemente compromessa.

In definitiva, l’unica ragione di questa discussione sulla legge elettorale è la volontà di creare una cortina fumogena ed allontanare da sé la responsabilità dell’impossibile scioglimento di questo nodo gordiano.

Ad ogni modo, se alcuni accorgimenti fossero inclusi nelle ipotetiche leggi elettorali, si potrebbe almeno ridurre la portata del disastro causato da questa sciagurata riforma. In sintesi: occorre evitare liste bloccate (consentendo al cittadino di fare la propria scelta) e bisogna anche evitare le candidature plurime. Si tratterebbe di accorgimenti in parte utili, ma certo insufficienti a risolvere l’impasse che deriverebbe da questa riforma, qualora venisse sciaguratamente confermata dall’esito referendario.

Votare NO al referendum Bisogna restituire agli elettori la preferenza. No a liste bloccate. I 5stelle distruggono la democrazia, gli organismi della democrazia parlamentare. I fannulloni dei 5stelle saranno i futuri veri sconfitti in elezioni poltiche.

