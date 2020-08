Attribuiscono ‬a Renzi la larga ripulsa nel Pd di un governo con i 5 Stelle. Errore. Lo stesso che fecero con la scissione: sottovalutano il cambiamento avvenuto nella base e tra gli elettori del Pd. E’ una manifestazione di cecità, superbia e presunzione. Che li porta a svilire, insultare, irridere il dissenso del #senzadime. Ridotto a infantilismo, irresponsabilità, risentimento, rancore. Guidato dalla volontà di rivalsa di Renzi. Non hanno capito nulla. Inviterei gli intellettuali del nuovo mood a 5 Stelle a fare qualche analisi sociale, sociologica, culturale della base del Pd dopo i 5 anni di Renzi. Guardate che non ha piu’ molto a che vedere con quella cui eravamo abituati fino al 2013. E’ quella che ha creduto alle riforme dei due ultimi governi del Pd, che si e’ identificata nel Si del 2016, che ha votato in massa per Renzi segretario in nome della difesa della prospettiva riformista. Sono cittadini ed elettori italiani ormai insensibili alla nenia logorroica dei luoghi comuni della vecchia sinistra. E che hanno investito nel dream della modernizzazione, del futuro, della crescita economica, della opposizione ad ogni estremismo e populismo. E’ una base di centrosinistra autentico. Non la sinistra eterna camuffata dei Cuperlo e degli Orlando. Ora questa base del Pd e’ li’. E nemmeno Renzi potrebbe manipolarla come plastichina. Sono persone equilibrate, moderate, non intossicate da ideologie. Che disprezzano l’estremismo e il populismo. E si sentono anni luce lontani da Lega e Cinque Stelle. Se continuate a fare come fece D’Alema- illudervi che basta silenziare Renzi per portarsi dietro la base del Pd ( magari trattandola con paternalismo e insulti)- resterete delusi. E rischiate la fine di D’Alema. Cioe’ di voltarvi indietro e, invece della base del Pd, vi trovate…il resto di niente. Piu’ rispetto per i #senzadime !‬

Sapete chi ha scritto questo? Umberto Minopoli data? 25 aprile 2018 , cosa sia successo poi in questi anni non è dato saperlo. Anche perché alla domanda non risponde mai.

