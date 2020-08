MA ANDIAMO A SPECIFICARE COSA C’È NEL “DL AGOSTO”.

Ieri sera il Consiglio dei Ministri ha approvato il quarto decreto legge economico in risposta all’emergenza COVID (DL “Cura Italia” in marzo, DL “Liquidità” in aprile, DL “Rilancio” in maggio e ora questo, per un totale di 100 miliardi di ulteriore deficit).

Come Italia Viva siamo innanzitutto orgogliosi della norma proposta dal ministro Provenzano (al quale vanno i nostri complimenti), perché realizza – anche se solo per una parte di paese – una politica che abbiamo sempre ritenuto necessaria e che avevamo iniziato a perseguire nel 2015-2018 (anche quando gli altri la definivano “un inutile regalo alle imprese”): una massiccia e strutturale riduzione del costo del lavoro – il 30% dei contributi previdenziali – per tutti i lavoratori (anche già assunti) e tutte le imprese, nelle regioni più svantaggiate.

Abbiamo poi proposto e ottenuto le seguenti norme:

1) AIUTIAMO LA RISTORAZIONE E LA FILIERA AGROALIMENTARE

600 milioni per aiutare la filiera della ristorazione e dell’agroalimentare. Ai ristoranti in difficoltà verra’ corrisposto un contributo a fondo perduto per l’acquisto di prodotti delle filiere agricole e alimentari (valorizzando così il Made in Italy).

2) LASCIAMO I SOLDI IN TASCA A PROFESSIONISTI E AUTONOMI

Tanti lavoratori autonomi (i contribuenti soggetti al regime ISA e al forfettario che hanno perso più di un terzo del fatturato) a novembre non pagheranno la rata delle imposte sul reddito e dell’IRAP (2,2 miliardi di euro) che slitta al 30 aprile prossimo.

3) NON SOLO CASSA INTEGRAZIONE: DOBBIAMO METTERCI A CORRERE

Un’azienda non avrà solo l’opzione della cassa integrazione. Se se la sente di riaprire, usufruirà di una riduzione delle tasse sul lavoro (ancora una volta, la decontribuzione).

4) ACCESSO AL CREDITO ANCHE PER IL TERZO SETTORE

Il fondo di garanzia (creato nel Dl “Liquidità” per favorire l’accesso al credito) viene esteso a tutti gli enti non commerciali, inclusi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Perché è giusto che anche queste realtà – così importanti per la nostra economia – abbiano le stesse opportunità già riconosciute agli altri.

5) FACCIAMO AFFLUIRE IL RISPARMIO PRIVATO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

I risparmi degli italiani (per qualcuno cresciuti durante il lockdown) non devono solo andare a finanziare il debito pubblico, ma anche direttamente il tessuto delle piccole e medie imprese. Che dipendono ancora troppo dal solo canale bancario.

Vengono rafforzati i “Super-Pir” (=Piani Individuali di Risparmio”, istituiti nel Dl Rilancio sulla base dei “Pir tradizionali” creati dal Governo Renzi nel 2016). La soglia di investimento annuale – completamente detassato- sale da 150.000 a 300.000 euro. In questo modo si rafforza lo strumento che prova a convogliare l’enorme risparmio privato italiano (circa 5.000 miliardi di euro) direttamente nelle piccole e medie imprese italiane, per rafforzarne il capitale e renderle pronte alla competizione globale.

6) UN AIUTO AI COMMERCIANTI, PER RIPARTIRE.

Proseguendo il percorso che già avevamo iniziato nel DL Liquidità, diamo una ulteriore mano a tutti quei commercianti che avevano pagato la merce con titoli di credito e che poi (con i negozi chiusi durante il lockdown) si sono trovati impossibilitati a venderla (ma con i conti da pagare). Proroghiamo al 31 agosto la data entro la quale un titolo di credito potrà essere stato emesso per accedere alla temporanea non-protestabilita’, e riduciamo le sanzioni per ritardato pagamento qualora il debito venga saldato entro 60 giorni.

Il provvedimento prevede molte altre norme che, stavolta, cercano di indirizzare la “barra del timone” più verso l’attacco che non verso la difesa.

Perché in autunno sarà cruciale rimettersi a correre, per garantire la sostenibilità delle nostre finanze pubbliche (già molto provate) e per riassorbire nel più breve tempo possibile questo pesantissimo shock che ha colpito tutto il mondo.

Ora, se consentite, si stacca per qualche giorno di ferie….

