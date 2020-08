DOPO TANTE NOTIZIE NEGATIVE! FINALMENTE UNA NOTIZIA POSITIVA.L’aborto farmacologico si potrà fare in day hospital

L’aborto farmacologico si potrà fare in day hospital.

Speranza aggiorna linee guida. Tesei, pronti ad adeguarci. Avvenire protesta.

Per abortire con la pillola Ru486 non servirà più il ricovero, si potrà fare in day hospital e in tutte le regioni italiane. Lo prevedono le nuove linee guida annunciate dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che estendono anche il limite per la somministrazione del farmaco da sette a nove settimane. Sostituiranno le direttive finora esistenti che risalgono al 2010.