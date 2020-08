GLI INSEGNANTI AL RIENTRO A SETTEMBRE.

Gli insegnanti si divideranno nelle seguenti categorie:

– quelli che “Ce lo chiedono il Ds, Dio, la Patria, il Papa, l’Azzolina, Conte, mia nonna. Immoliamoci”

Reperibili 24h su 24 e pure tronfi del loro martirio. Tronfi e pronti ad accusare i colleghi che non fanno altrettanto e che non vogliono fare i martiri (che sono semplicemente più sani di mente, ma spina nel fianco per i “missionari”, perchè ricordano loro che esiste altro nella vita… ad esempio un marito, il cinema, il sesso…)

– i “contrattuali”, come me. Abbiamo un contratto quindi faccio ciò per cui sono pagata e il resto ciao. Lo facciano i volontari di parrocchia. I buoni samaritani

Che ti attrai le ire dei lecchini del DS ma pazienza…

– i fancazzari. Sto male, ho la febbre, ho le emorroidi, mi fa male un callo.

E scaricano sui colleghi..

Colleghi che, se son sani e non rientrano nella categoria dei martiri, li mandano affanculo e ciao.

Se invece non sono sani si accollano il peso in prima battuta, poi cercano di scaricarlo sui colleghi, specie di sostegno (la “donna di servizio a ore” della scuola)

E niente… questo il panorama faunistico scolastico a settembre.

Che se solo i martiri non rompessero i coglioni.

