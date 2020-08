Appello ai costituzionalisti. Per il Pd la riforma della Carta è pericolosa senza il proporzionale. La Costituzione sarebbe dunque in balia di una legge ordinaria, che per di più ancora non c’è. Si può approvare una riforma del genere?

L’intimazione a parlare è altrettanto dispotica dell’intimazione al silenzio, e ognuno dei numerosi “Costituzionalisti del no”, impegnati quattro anni fa nel contrasto alla riforma di Matteo Renzi (molti dei quali impegnati dieci anni prima nel contrasto alla riforma di Silvio Berlusconi) hanno pieno diritto alla riservatezza cui si sono dedicati davanti alla riduzione dei parlamentari votata dall’attuale maggioranza. Non mi piace chi, con una nota di disprezzo, chiede loro conto dell’inatteso disinteresse. E tuttavia, a poco più di un mese dal referendum che confermerà o no il cambio della Costituzione, ci sono alcune domande a cui la politica non dà risposta, cocciutamente, e su cui i “Costituzionalisti del no”, da Gustavo Zagrebelsky in giù, potrebbero dare risposta. Non per amore di polemica ma per amore di chiarezza, così irrinunciabile quando si mette mano alla Carta.

Comparare la Riforma del 2016 con quella odierna è un” Atto intollerabile” …oggi stiamo parlando di un ” taglio lineare”, nel 2016 almeno c’ era un primo abbozzo di ” differenziazione” legislativa e fiduciaria” dei compiti tra i due rami del Parlamento…Francamente tutta un’ altra roba…anche se era proposta dall’ ” antipatico ed arrogante” Renzi eh..ora i cosi detti Costituzionalisti si sono ibernati nei congelatori della Casaleggio, che nel frattempo, ( a mezzo 5S ), sta distruggendo l’impianto costituzionale della democrazia parlamentare per trasformarla in non so cosa, forse democrazia eterodiretta? o si tratta solo di confusione istituzionale.? E il PD???????Ma i costituzionalisti erano solo contro Renzi. Adesso non sanno più chi e’ il nemico e hanno le idee confuse. Penso anche che qualcuno cominci a pentirsi.

Ma lasciamo stare i costituzionalisti,nemmeno loro hanno capito mai un granché. Non hanno capito,in tanti anni, che ci stiamo arrovellando su questa Costituzione(che palesemente non funziona),che il Parlamento non è adatto a fare una buona riforma definitiva.Il perché è semplice : gli ” onorevoli “non hanno le capacità a capirci qualcosa, ma soprattutto sono in aperto conflitto d’interessi ( specie poi sulla legge elettorale,che dovrebbe essere la coda finale del riassetto costituzionale).Ci voleva da molto tempo fa una “Assemblea Ri-Costituente” eletta a parte,a mettere mano in senso organico e definitivo ( dopo una discussione in campagna elettorale,che facesse partecipare il popolo,ante e non post a cose fatte).Ma tant’è siamo ancora come sta un Paese appena decolonizzato,che non sa che fare.

p.s. questo referendum non serve a niente e può anche peggiorare le cose.

Questo referendum sostenuto dal Pd e dai M5s e credo non inviso agli altri testimonia la mancanza di visione democratica di un paese da parte di questi politici.Voterò NO convintamente! Non se ne può più, sono stato sempre uno che ha cercato di trovare del buono nei nostri eletti ma ora sono con l’arrivo dei incompetenti e arroganti parlamentari M5S +LRGA E FdiI basta stanco,molto.MANDIAMOLI A CASA E RITORNIAMO UNO STATO ORA SIAMO UN CIRCO DI PERIFERIA O UNA COMPAGNIA DI COMICI MESSA LI PER FAR RIDERE IL MONDO.

Questa riforma è antidemocratica e serve solo a casaleggio che gestisce e si coordina meglio con gruppi piccoli invece che grandi. per ridurre i costi basta ridurre gli stipendi. Purtroppo i guasti introdotti dal modo infantile di guardare alle cose tipico del personale politico cinquestelle è penetrato con forza all’interno del Parlamento. Pur di sbarrare le porte a Salvini, gli onorevoli del PD hanno messo in sonno la ragione. Poi ogni tanto hanno dei sussulti e si svegliano fanno le loro dichiarazioni e poi di nuovo:I Parlamentari ridotti senza una riforma efficace del sistema farà solo diventare i parlamentari UNA CASTA CHIUSA E ARROGANTE proprio quello che si voleva combattere! ! UNO SCHIFO! !

Proporzionale o maggioritario, l’inefficienza del Parlamento non cambia. La vera riforma sarebbe l’obbligo di presenza e, dopo un numero di assenze non documentabili, scattano sanzioni a crescere. Fino all’espulsione. In un’azienda, l’assenteismo genera il licenziamento.Mi contestano dicendo (non vanno mia a cucire vestiti) ….appunto perché non vanno a cucire vestiti ma a decidere della tua e mia esistenza che andrebbero tenuti sotto controllo .. e chi non volesse sto trattamento e libero di non mettersi sulla piazza lavorativa..è l’ IMPEGNO e la competenza che deve essere considerato, tanto in un’azienda quanto in un posto pubblico, e se non VI entra in testa questo semplice concetto, resterete VOI la reale rovina di questo Paese.

Perché se non vado in azienda (PARLAMENTO) il lavoro si ferma, perché i dipendenti (ELETTORE) pur essendo persone capaci aspettano di avere precise direttive dal sottoscritto. Quindi non diciamo scempiaggini. Se io eleggo un parlamentare voglio che sia presente in Parlamento ogni volta per controllare ciò che succede. Se qualcuno ha dei problemi perché deve seguire l’azienda o lo studio professionale, non entra in politica e si cura i suoi interessi senza fare assenze, tranne che assenze giustificate. Lo stipendio mensile gli viene pagato per lavorare e non per fare una vita agiata o per curare i propri interessi personali! Più che giusto sanzionare gli assenti e se necessario licenziarli e mettere al loro posto i secondi eletti.

