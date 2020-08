Pare che 5 deputati, titolari di p.iva, durante l’emergenza Covid abbiano richiesto il bonus dei 600€. Ora, io non so chi siano questi 5 “onorevoli”, né a che partito appartengano.

So solo che, se la notizia fosse vera, avrei un solo aggettivo per descriverli: “miserabili”.

Perché quei soldi dovevano servire ad aiutare chi davvero aveva bisogno ad affrontare un’emergenza economica senza precedenti.Errori ne sono stati commessi, certamente.Ma da chi rappresenta la collettività ci si aspetta rispetto e senso del dovere.Ecco perché, lo ribadisco ancora, prima di preoccuparsi di quante persone siedono in Parlamento, sarebbe opportuno chiedersi chi sono, che competenze hanno e cosa fanno per il Paese.

Lo stipendio da 12mila euro non basta: cinque deputati hanno preso il bonus 600 euro.Ad accorgersene è stato l’ufficio dell’Inps che si occupa di individuare anomalie e frodi. “Quei provvedimenti li abbiamo scritti per aiutare chi davvero stava soffrendo, chi si era ritrovato di colpo in difficoltà, chi ne aveva bisogno davvero”, commenta la viceministra Castelli. Zingaretti e Delrio (Pd): “Vergognoso”. Mulè (Forza Italia): “Non c’è alcuna privacy da tutelare nell’attività di un parlamentare”. Salvini attacca governo e Inps: “In qualunque Paese tutti costoro si dimetterebbero”

Uscita la notizia ci deve essere la pubblicazione dei nominativi: qui non è un problema di riservatezza o privacy che dir si voglia, ma di oggettiva necessità per noi elettori.Anche se i nomi non sono stati resi noti, si potrebbe andare per esclusione. Cominciamo ad escludere i parlamentari di Italia Viva poiché se anche uno di essi fosse fra i cinque “furbastri”, il Fatto Quotidiano avrebbe già pubblicato nome, indirizzo, numero di telefono e foto segnaletica.

LA POLITICA NON FINISCE MAI di stupire. Non avrei mai pensato che chi delinque sia coperto dalla privacy, specialmente quando si tratta di rappresentanti del popolo.

I NOMI SUBITO, ME NE FREGO DELLA PRIVACY, ANZI ELIMINARE LA LEGGE SULLA PRIVACY. Quando Bersani fece pubblicare i redditi di tutti gli italiani, mio compreso, ho letto di noti imprenditori possessori o godenti di “barche” di centinaia di euro o di ville da sogno, o di automobili di prezzo esorbitante, dichiarare un reddito di un operaio…. Del resto è noto che il gioielliere fa questo mestiere per beneficenza per consentire ai suoi dipendenti di avere uno stipendio maggiore del suo. BASTA A quando un VERO controllo????

E che Si dimettano o cacciateli e pubblicate nomi e fotografie!!! Così si vede come hanno la faccia, anche se già me la immagino….Altro che escano allo scoperto! Rubano, da parlamentari, approfittando della crisi pandemica. Che schifo.Dovete fare i nomi. Sono soldi pubblici e non c’è diritto alla riservatezza che tenga. Inoltre trattasi di pubblici rappresentanti del popolo votante. Fuori i nomi, altrimenti è, discredito per tutto il Parlamento.Questi comportamenti sono gli esiti più evidenti del dramma etico in cui siamo precipitati. È pur vero che vige il principio di responsabilità individuale per cui questi “disgraziati” dovranno rispondere, ma è altrettanto vero che, non provenendo da Marte, confermano il disagio psichico ed esistenziale della contemporaneità.

E! La riduzione dei parlamentari è lo specchietto per le allodole. Tutti sappiamo che i posti di potere possono essere moltiplicati in un attimo.Di Maio e un esperto! Presidenze, direzioni…Se pensiamo di avere un controllo maggiore o spendere meno abbiamo sbagliato obiettivo.

