Ma il ‘Winston Churchill’ de noantri, che passa dalla destra alla sinistra come se fossero la stessa cosa (per lui)… sta ancora al governo? Non c’avrei scommesso neanche un euro.

A un anno dal Papeete si scopre che i pieni poteri li ha usati Conte.Dalla discrasia tra i verbali Cts e le decisioni del premier emerge un pericoloso paradosso

Quello che è grave è che l’ avvocato Conte ha mentito, MENTITO, al giudice affermando di non aver ricevuto report dal Comitato istituito da lui. E per uno che dovrebbe conoscere la legge è gravissimo. Per il resto mi rendo conto sempre più che il sostrato di questo governo è cieco e sordo, o peggio, sostentato da esso, non vuole conoscere altro che il racconto del capo. È giusto allora che, di nuovo, siano i discendenti dei barbari invasori a saccheggiare questa povera penisola. Siamo sempre stati schiavi esterofili e contenti di esserlo, a quanto pare…

Credo che non sia stato facile scegliere tra colpire l’economia e (faccio come lei) DISTRUGGERE LA POPOLAZIONE ITALIANA! IL FATTO LAMPANTE CARO CONTE E CHE HA FATTO ENTRAMBE.

Che il lockdown imposto a tutti gli Italiani sia stato uno dei più “severi” al mondo è fuori discussione. È fuori discussione anche che sia stato il più demenziale e dannoso per tutta l’Italia, sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista economico.

I dati sono tutti lì a dimostrarlo. Paesi che non hanno imposto alcun lockdown generalizzato, ma sono intervenuti solo nelle aree dove servivano restrizioni ragionate, hanno superato molto meglio di noi il problema sanitario ed hanno evitato di distruggete un sistema economico che in Italia era già precario di suo.

Leggiamoli tutti i dati disponibili. Capiamo cosa ci dicono questi dati, sia quelli relativi alla situazione sanitaria che quelli relativi al disastro economico provocato dal blocco di tutte le attività.

Poi traiamo le nostre conclusioni senza alcuna partigianeria, ne politica ne partitica, vedrai che le cose stanno un po diversamente di come vorrebbero farci credere per prorogare sine die lo stato di emergenza.

Conte non può che essere un azzeccagarbugli che piace agli ignoranti.

Non uno di voi è riuscito a portare una…dico una sola argomentazione nel merito.

E allora le leggi specifiche sono:

– art. 328 c.p., in relazione all’art. 16, 1^ comma e 120 Cost.;

– art. 428 c.p., in relazione all’art. 32 Cost. .

– art. 589, ultimo comma c.p. .

Con l’omessa istituzione immediata del lock down nei comuni di Alzano e Nembro, Giuseppe Conte ha consapevolmente tenuto una condotta gravemente colposa, affetta da grave ed inescusabile negligenza, causando la morte di migliaia di persone :

1) per avere volutamente omesso di considerare l’evidente gravità della situazione, nonostante tale situazione gli fosse ben nota (anche alla luce dei precedenti fatti di Codogno) al punto da indurlo a dichiarare lo stato di emergenza fin dal gennaio precedente;

2) per avere consapevolmente ignorato e disatteso le indicazioni del CTS da lui stesso istituito, che aveva già da giorni evidenziato i rischi ed i pericoli nelle zone di Alzano e Nembro, suggerendo di procedere alla chiusura immediata dei siti.

3) per avere colpevolmente disposto il ritiro dei militari già schierati nelle zone in questione, impedendone la chiusura.

Ove fosse provato, poi, un eventuale “cedimento” del sopracitato Giuseppe Conte ad eventuali “pressioni” da parte di sindaci e industriali, ciò costituirebbe un’aggravante, per manifesta consapevole violazione del principio di cui all’art. 32 della Costituzione, in base al principio costantemente ribadito dalla Consulta, per cui la tutela della salute dei cittadini prevale sugli interessi economici privati;

PS: Il Comandante è sempre responsabile della vita dei membri del suo equipaggio e dei passeggeri, specie se avoca a sè poteri speciali…… proprio come ha fatto Conte dichiarando lo stato di emergenza già dalla fine di gennaio e governando poi a suon di DPCM.

E allora perchè il Comandante Giuseppe Conte non ha ordinato l’immediata chiusura di Alzano e Nembro, nonostante il parere del suo CTS, nonostante l’evidenza della gravità della situazione già verificatasi a Codogno e nonostante i militari già schierati e pronti a chiudere i due comuni lombardi?

Perchè la nave è andata a sbattere sugli scogli, nonostante il lo stesso Comandante fosse al corrente della gravità della situazione, con il timoniere già pronto a virare, ed alcuni suoi ufficiali gli avessero consigliato di cambiare rotta.?

La risposta pare ovvia.

Perchè il Comandante – come da lui stesso dichiarato gli inquirenti – si è assunto in prima persona la responsabilità di non cambiare rotta, avvalendosi del suo grado.

Adesso, quel Comandante dovrà rispondere dei morti provocati dalla sua decisione.

E non potrà giustificarsi dicendo di avere “ricevuto pressioni” dal capo-stiva e dall’armatore che avevano fretta di arrivare al porto e vendere il carico a bordo.

Ma il 'Winston Churchill' de noantri, che passa dalla destra alla sinistra come se fossero la stessa cosa (per lui)… sta ancora al governo? Non c'avrei scommesso neanche un euro.

