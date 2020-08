BISOGNA RICONOSCERLO.

Di fronte alla crisi economica provocata dal lockdown l’Europa ha dimostrato di esserci. Ma soprattutto ha dimostrato la stoffa di alcuni grandi leader come Angela Markel che ha trascinato la Germania a capire che aiutando i paesi in difficoltà aiutava se stessa. Perchè se non c’è Europa senza Germania non c’è però neanche Germania senza Europa.

Guardando premier come la MErkel riusciamo a capire l’abisso in cui saremmo precipitati con il truce padano (di Conte ci accontententiamo, ma certo sembra er sor tentenna)

PS: Pubblico qualcosa che ho trovato in rete , ma lo faccio con questa premessa: La cosa è valida solo per un elettorato maturo e consapevole.

Non è questo il caso, né dell’Italia, né del resto di tutto il mondo. Scusate, ma mi sembrano surreali tutti questi nostri discorsi sul prossimo referendum sulla riduzione dei parlamentari.

Io voterò NO al prossimo referendum sulla riduzione dei parlamentari… , ma devo dire che mi sembra assurdo fare una campagna per mantenere il numero dei parlamentari, senza poi spendere nemmeno una parola sul costante scavalcamento del Parlamento che questo governo sta facendo.

E’ di ieri la notizia che utilizzando un decreto sull’emergenza il governo è intervenuto sulla gestione dei vertici dei Servizi Segreti, senza neanche informare le competenti commissioni parlamentari.

Per non parlare poi della desecratazione dei verbali del Comitato Tecnico Scientifico che avevano sconsigliato l’estensione a tutta l’Italia del lockdown.

A questo punto, con un modo di governare così palesemente antidemocratico, che non è solo una caratteristica di questo ultimo governo,… , che senso ha parlare e battersi contro il taglio dei parlamentari? Visto… , visto che il Parlamento viene sistematicamente ignorato, indipendentemente dal numero dei parlamentari? Visto che il lavoro delle commissioni parlamentari viene sistematicamente del tutto vanificato una volta giunto in aula?.EUROPA AIUTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

